Sánchez busca que la energía centre el debate en el Consejo Europeo… con el ‘polexit’ legal fuera de la agenda oficial

Pedro Sánchez quiere que la Unión Europea afronte una compra conjunta de energía para que baje el precio de la luz. Y con esa premisa acude este jueves y viernes a Bruselas para una nueva cumbre del Consejo Europeo, en la que no todos los países miembros van en la línea del Gobierno. La energía será uno de los temas de la agenda solo unos días después de que la Comisión Europea dejara «para el medio plazo» la idea que plantea España. La fórmula, de hecho, sería muy similar a lo que se hizo con las vacunas de la Covid-19.

Ante la complejidad del acuerdo, Sánchez propone una segunda vía que consiste en una cooperación reforzada. Esta es una opción que consiste en un pacto entre un mínimo de nueve Estados miembros a establecer una integración o cooperación avanzada en un ámbito concreto de la UE, donde haya quedado patente que la Unión en conjunto no puede alcanzar los objetivos de tal cooperación en un plazo razonable, como puede suceder con la energía.

De todos modos, a pesar de que es un tema que afecta a varios Estados miembros falta por ver cuánto apoyo puede llegar a tener entre los 27 la idea del Gobierno. Desde Moncloa han insistido en los últimos días en que la solución tiene que llegar a nivel comunitario pero, frente a eso, la Comisión Europea deja la pelota en el tejado de los países y avisa de que lo primero que hay que hacer es «tomar medidas que tengan efecto inmediato».

Sobre lo que no se hablará en la cumbre, al menos de manera formal, es el asunto polaco. El ‘polexit’ legal se queda fuera de la agenda precisamente porque algunos países, entre ellos España, han pedido que no puede «monopolizar» la reunión. En todo caso, el órdago del Varsovia sigue en pie y de hecho ha avisado de que no quiere seguir hablando del paquete climático ‘Fit for 55’ de la Comisión Europea hasta que el Ejecutivo comunitario no haya dado luz verde al desembolso de los fondos de recuperación postpandemia, que suman unos 36.000 millones de euros en el caso polaco.

Ya en una segunda línea el Consejo Europeo hará balance de la situación epidemiológica y de vacunación e «intercambiará impresiones sobre las lecciones aprendidas en relación con las estrategias de vacunación», según se explica desde la propia institución. Los dirigentes también tratarán las acciones de coordinación y preparación en respuesta a la pandemia.

A nivel más general, está previsto que los líderes pongan sobre la mesa nuevas propuestas para garantizar la transformación digital de Europa. En el orden del día figurarán los avances en la agenda digital y los principales expedientes legislativos, así como la importancia de la conectividad digital y las alianzas mundiales. También están en la agenda temas como la migración o el comercio. En el último caso, se prevé que pueda tener cierto espacio la situación de las relaciones entre la UE y el Reino Unido, aunque en este sentido ya se han cerrado filas varias veces en favor de la posición de Bruselas.

Como curiosidad, es muy probable que la cumbre de esta semana sea la última de Angela Merkel como canciller alemana. Sumará un total de 107 reuniones de líderes a lo largo de su casi 16 años al frente del Gobierno. La siguiente cumbre, prevista para mediados de diciembre, está previsto que se celebre ya con el nuevo Ejecutivo formado en Alemania.