«Sangre de acero», la reacción de UxP al debate de Agustín Rossi y sus frases más picantes

El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, cumplió con las expectativas de su espacio para el debate: «Mantener la calma, explicar y que Villarruel grite». Al bajar del escenario, lo felicitaron destacando su “sangre de acero”, aunque no se contuvo de lanzar algunas frases polémicas ante su rival de La Libertad Avanza, como “se enoja y se pone un poquito violenta, la simbiosis con Milei la penetra” y acusarla de “caranchear la muerte de soldados y militares” y de «querer liberar a los genocidas».

Desde Unión por la Patria manifestaron que están contentos con la performance de Rossi durante el debate porque sabían que “era difícil”. «La vez pasada cuando hubo algunos cruces lo trataron de machista», afirmaron desde el estudio de A dos voces (TN), donde PERFIL estuvo presente. Incluso, al abrazar y felicitar a Rossi tras el debate, algunos le dijeron «sangre de acero», en referencia a que se logró controlarse en los ataques de Villarruel, quien interrumpió y elevó la voz durante gran parte del encuentro, embarrando la cancha para las intervenciones del compañero de fórmula de Sergio Massa.

Entre las frases más memorables de su exposición, quedó resonando la primera chicana contra Javier Milei, luego de que su rival lo acusara de mentir, por lo que aprovechó para criticar el acuerdo celebrado entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. «El único que miente es tu candidato a presidente, que dijo que Bullrich era una montonera pone bombas y dos semanas después estaba de acuerdo con sus propuestas. O mentía antes o mentía después”, propuso Rossi segundos antes de calificar al pensamiento de Milei como “obtuso”.

También chicaneó cuando, al debatir sobre seguridad, Villarruel “habló dos minutos y no dijo una sola propuesta». Al abordar el tema de Malvinas, Rossi criticó a su rival: “No me imaginaba que ibas a caranchear la muerte de soldados y militares como los que tuvieron un accidente en Neuquén en septiembre. A mí me interesa discutir sobre Malvinas, un tema muy importante para los argentinos, por eso no podemos tener un presidente que admira a Margaret Thatcher”.

«Todo lo que dice Villarruel, lo dice equivocada. Se enoja, se pone un poquito violenta. La simbiosis con Milei parece que cada vez le penetra más, entonces intenta interrumpir porque está molesta con lo que dije sobre las relaciones diplomáticas», apuntó el Jefe de Gabinete de Ministros, quien también ironizó al decir que se “alegraba” de que Villarruel comenzara a “reconocer la importancia del Estado”.

“No sé en qué país vivís, porque este no es el país que describís. Tenés que querer un poquito más a la Argentina, vivís criticando, decís que es un país de mierda», le cuestionó Rossi a Villarruel, antes de corregirla al discutir sobre economía e insistir en que «la inflación no se baja de un hondazo», como propuso la vice de Milei. «No hiciste ninguna propuesta, Victoria, ¿cómo vas a resolver la pobreza y el trabajo?», apuró y la invitó a «salir un poco más de la Billiken».

Tensión por el debate sobre derechos humanos: «Vos querés que los genocidas estén en libertad»

Agustín Rossi disparó con dureza contra Victoria Villarruel durante el cuarto bloque temático del debate de candidatos a vicepresidente, referido a Justicia, Derechos Humanos y transparencia. Su rival, hija de un militar y popular negacionista en su labor como diputada nacional, volvió a negar la cifra de los 30.000 desaparecidos, por lo que el compañero de fórmula de Sergio Massa lanzó: «La única dirigente política que trajo al pasado rompiendo el pacto democrático que teníamos todas las fuerzas políticas fuiste vos».

«Empezaste a reivindicar la dictadura, tendríamos que estar mirando hacia adelante. La Argentina tenía un pacto democrático alrededor de lo que significa la política de derechos humanos», expresó Rossi y le recriminó tener «el mismo discurso que los militares» y a Javier Milei haber replicado en el último debate «un discurso del genocida Massera».

En el bloque de preguntas y respuestas, el candidato le consultó a Villarruel si está de acuerdo con la liberación de los genocidas presos y la acusó de haber participado de las marchas a favor de su libertad y de haber mentido cuando dijo que sus visitas a la cárcel de personas como Jorge Videla no fueron estrictamente académicas. «No me contestaste, me voy a quedar con la sensación de que vos querés que todos los genocidas estén en libertad«, concluyó Rossi.

ML