Santa Cruz-Apertura de sesiones, los ejes centrales del discurso de Alicia Kirchner

La gobernadora de Santa Cruz ingresó al Palacio Legislativo pasadas las 9:30 para asistir a la inauguración del 47° Periodo Legislativo. La primera mandataria provincial fue recibida por el vicegobernador Eugenio Quiroga y legisladores de los distintos bloques. En el recinto de la Cámara de Diputados estuvieron presentes los legisladores y legisladoras provinciales, integrantes del Gabinete Provincial e invitados especiales. ENERGIA COMO EJE En el discurso realizó una proyección de lo que será su gestión a futuro y presentó el Plan Estratégico “Santa Cruz, energía para crecer” que contempla proyectos y acciones para el desarrollo energético, humano y social. “Estamos convencidos que la energía es la que nos va a permitir crecer en Santa Cruz y convertirnos en una provincia sustentable que es lo que soñamos todos y todas y por lo que trabajamos cotidianamente con convicción y compromiso. Si hemos avanzado sin recursos, cómo ahora no vamos a avanzar”, afirmó. Al respecto, afirmó: “Construiremos alianzas que abarquen a todos los niveles del gobierno, a las empresas y a la sociedad civil en su conjunto” y subrayó que esta convocatoria incluyó a las instituciones académicas, la comunidad científica, el sector público y privado, el político y el gremial”. En este sentido, la Gobernadora mencionó algunos proyectos y acciones con ese propósito: la continuidad de las investigaciones impulsadas por el Gobierno Provincial, con apoyo de CFI, para el desarrollo de energías y el aprovechamiento energético, hídrico y mareomotriz y remarcó la intención de continuar con la obra de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio; la capacitación y becas para los estudiantes que les permitan acceder al trabajo en la industria minera y de hidrocarburos. También mencionó la conclusión de la Planta de Osmosis de Caleta Olivia, el acueducto del Lago Muster y avanzar con un acueducto nuevo para Río Gallegos; adelantó al creación del Centro Ambiental de zona norte y la implementación del Programa “Acciones Verdes” para fomentar la participación de jóvenes y organizaciones como constructores ambientales en proyectos destinados al cuidado del ambiente. Reafirmó la continuidad del proyecto para la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz y destacó que se requiere la inversión del gobierno nacional y que permitirá incrementar un 15 por ciento la generación hidroeléctrica del país; el proyecto Luz, junto a YPF, para concluir la línea de alta tensión Pico Truncado – Caleta Olivia y la ejecución de la línea El Pluma entre Perito Moreno – Los Antiguos; y anunció la creación de la primera Red Provincial de Estaciones de servicios “Energía Patagónica” (EPA). A la vez, incluyó en este Plan el desarrollo turístico de la zona de la Ruta Escénica N° 41 ya que constituida por paisajes milenarios de meseta y cordillera, con la presencia a pleno de la biodiversidad patagónica, características que le permitirán convertirse en un nuevo anillo turístico en la provincia. Finalmente, en materia hidrocarburífera y minera, la primera mandataria señaló que promoverá ante el Gobierno Nacional nuevas inversiones con énfasis en la formación Palermo Aike y el desarrollo de la recuperación secundaria y terciaria en la cuenca del Golfo San Jorge; destacó la Planta de Almacenamiento Subterráneo de Gas Natural Río Chico; el impulso a campañas exploratorias para el desarrollo de la minería y el reimpulso a la OFEPHI. Ley de Coparticipación La gobernadora indicó que su aprobación permitirá regularizar los aportes de los municipios a las cajas de Servicios Sociales y de Previsión Social. Además anunció que en diez días saldrá el decreto reglamentario para su regularización. “Este año debe aprobarse también la nueva Ley de Coparticipación, donde es fundamental que los municipios logren su equilibrio fiscal, y que puedan aportar a las Cajas, ya que es la única manera que éstas sean sostenibles en el tiempo”, afirmó la primera mandataria provincial en el marco de su discurso inaugural del Periodo Legislativo. CAJA DE SERVICIOS SOCIALES Y APORTES DE LOS MUNICIPIOS Respecto a la Caja de Servicios Sociales, sostuvo que “trata de resolver cotidianamente, con los recursos económicos y humanos que tiene, las demandas de los afiliados y afiliadas, pero no puede solucionar todos los problemas de salud que se presentan, dado que hay situaciones que ni siquiera los centros especializados pueden resolver”. “Cierto es que cuando hablamos de la atención de un paciente y si el estado es grave, nada es suficiente ni para el paciente, ni para la familia, ni para la obra social”, afirmó la primera mandataria. Ante lo que informó que en los próximos diez días se firmará el decreto reglamentario para su regularización y posteriormente el llamado a elecciones: “Entiendo que con ello y la participación en el directorio de los trabajadores, podremos seguramente fortalecer los vínculos, brindar más respuestas y dar contención a nuestros afiliados y afiliadas”. También convocó a todos los sectores a trabajar “para cualificar nuestra obra social. Tenemos las herramientas para hacerlo, ya sea como titulares de la obra social, o como funcionarios y funcionarias provinciales, municipales, legisladores y legisladoras”. “Y créanme es simple, hay que cuidarla, preservarla de algunos abusos tanto por parte de algunos prestadores como de los titulares de derecho, haciendo un uso responsable y sensato del sistema y eso se hace siendo solidarios con la obra social, no con actitudes y discursos oportunistas”, añadió. También destacó que la financiación es “contributiva, ya que proviene del aporte de los trabajadores y trabajadoras y de la contribución pecuniaria de sus empleadores, esto es el Estado provincial y los adherentes gobiernos municipales o el SAMIC” En este sentido, mencionó que El Chaltén es el único municipio que aporta en forma regular y con los aportes personales y patronales. “No hay sistema solidario que perdure sino se aplica la solidaridad y se cumple con el pago de los aportes”, afirmó. POLITICA SOCIAL En su discurso Alicia Kirchner destacó la importancia del abordaje integral para fortalecer los lazos sociales en la provincia. “No basta solo con uno de los poderes, ni con la voluntad de un funcionario o funcionaria. Es necesario que entre todos y todas, desde el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial trabajemos de manera articulada para dar las respuestas que hoy nuestras comunidades nos demandan”, expresó. “No puedo dejar de hacer mención a los hechos sucedidos hace pocos días en nuestra provincia donde se evidencia la violencia hacia la mujer y la infancia, los más vulnerables. No tengo palabras para definir tan injustos dolores, irreparables, más allá del rápido actuar policial”, manifestó la gobernadora. En uno de los momentos más contundentes en su discurso, la gobernadora expresó “existen situaciones complejas generadas por multiplicidad de factores que nos enfrentan a desafíos que como sociedad y de manera colectiva debemos abordar. No hay soluciones individuales. Debemos trabajar de manera comunitaria en fortalecer los lazos sociales, asumiendo la responsabilidad y el compromiso de manera solidaria para la detección, abordaje, contención y transformación de situaciones complejas que emergen en nuestra provincia”. Para Alicia Kirchner, la clave se encuentra en “entender que el esfuerzo vale, que no podemos fallar como sociedad, que no hay cambios repentinos, pero que con el tiempo, si toda la comunidad se pone en marcha, estos cambios se consolidan. La energía personal, santacruceños y santacruceñas es nuestro recurso más valioso. Debemos aprender a cuidarnos y dedicar nuestra energía a cuidar de los demás”. En cuanto a las propuestas impulsadas desde el Ejecutivo destacó que para el fortalecimiento de los lazos sociales en la provincia, se están Abriendo Mesas de Intervención para la Gestión de Oportunidades (AMIGO), “buscando un abordaje integral, transversal y comunitario, con activa participación de la sociedad y sus instituciones a través de unidades educativas, preventivas, de inserción social y laboral. Invitamos a las y los dirigentes de organizaciones sociales y partidos políticos a colaborar con sus propuestas de manera concreta”. También se refirió a la creación -mediante la Resolución 374 del 28 de febrero- de la Diplomatura en Articulación territorial de políticas públicas. “Se trata de un nuevo programa que rompe con el formato de compartimentos estancos, tan arraigados en organismos del Estado, para lo cual formaremos articuladores institucionales, un cuerpo transversal de trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias provinciales que ya cumplen tareas en la administración pública, invitando también a las y los empleados municipales y miembros de organizaciones sociales, políticas y gremiales que serán facilitadores organizados a través Unidades de Trabajo Participativo. El objetivo es acercar soluciones, con herramientas concretas” La gobernadora agregó que “con este nuevo Programa de Facilitadores Radiales Organizados, FARO se busca acercar la energía social de las familias y comunidades para fortalecer el tejido social”. Además, anunció la creación por ley del Consejo Provincial de Cultura. TECNOLOGIA Además, destacó la creación de un Parque Tecnológico con un Polo científico como dinamizador tecnológico, económico, cultural y social. “Su diseño ya está siendo estudiado, apuntará a la Energía y Desarrollo Humano y Social” explicó. Para la mandataria provincial, “la Tecnología, el avance en las comunicaciones, el conocimiento, son parte de esta agenda. Trabajaremos con CNEA, y con el Ministerio Nacional de Ciencia y Técnica, para potenciar la formación de recursos humanos de alta especialización y el desarrollo de la ciencia, este año se incrementarán en ocho los becarios. Acá sostengo la posición de Carolina Vera, titular de la unidad de Gabinete del Ministerio de Ciencia y Técnica, cuando dice que el desarrollo científico es fundamental para pensar un modelo de país, en nuestro caso sería para definir y consolidar un modelo de provincia y sociedad”. Y citando a Colombek, el Director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica afirmó: “Siempre exigimos que el estado apoye a la ciencia, es un buen momento para que el estado se apoye en la ciencia.” Al respecto llamó a aunar esfuerzos con el Gobierno Nacional para contar con recursos que permitan “consolidar la política educativa con centralidad en el desarrollo humano y social”. “Trabajaremos en la formación inicial y continua, apuntando a la calidad educativa, comprendiendo que esta existe cuando se cumplen los objetivos de inclusión”, afirmó. TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO En otro de los tramos salientes del discurso de apertura del 47° Periodo Legislativo, la Gobernadora de Santa Cruz indicó: “Tenemos que pensar las instituciones en sus contextos. Debemos resignificarlas a partir de un abordaje integral y el trabajo colectivo. Es tiempo de deconstruir las instituciones para la transformación del Estado que él ahora nos demanda”. La primera mandataria anunció que se trabajará en llevar la conectividad de calidad a todo el territorio provincial, realizando progresivamente la despapelización de la administración a través del uso de firma digital, realizar la actualización de la infraestructura tecnológica, sistemas informáticos y centros de datos, acompañando con la capacitación. A la vez, mencionó la creación del Sistema Integral de Medios y Contenidos Públicos, lo que implica un cambio de paradigma en la comunicación de la provincia y una puesta en valor y modernización de nuestros medios públicos. También se creará una Agencia de Noticias y Contenidos Públicos y un Programa de Producción de contenidos audiovisuales. También indicó que se trabajará en el reemplazo de la Ley N° 760 de contabilidad, de 1972, por una más moderna como la Ley de Administración Financiera con el propósito de “consolidar las cuentas públicas, su transparencia, que propicie la articulación de las políticas presupuestarias y evite desequilibrios” En otro tramo, se refirió a la convocatoria a “los municipios a trabajar en mesas tripartitas (provincia, municipio y organismos de control) para consolidar deudas recíprocas con la provincia”; y el envío de un proyecto para reformular el régimen normativo del Registro Público. Asimismo indicó que se creará un Sistema de Integridad y Transparencia (SIT) con el objetivo de certificar externamente esta nueva gestión a través de normas ISO para “consolidar definitivamente las políticas públicas, políticas monitoreadas para que la provincia tenga desde el desarrollo de sus recursos productivos, mayores ingresos y excelencia”. Un párrafo especial lo dedicó a la Justicia y señaló: “Se propiciará el cambio del sistema actual y el fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal que permita cumplir cabalmente con los objetivos antes mencionados y que se adapte a nuestra realidad provincial”.