Santa Fe: ATE, Upcn y Siprus anunciaron paro para mañana

Los gremios de estatales, salud y docentes en el día de ayer se reunieron con el gobierno para tratar paritarias. La oferta fue del 6%, cifra que no convenció a los sindicatos. Frente a dicho panorama, inmediatamente anunciaron paro de 24 horas para el día de mañana.

Por otra parte, otra de las discusiones es el pase a planta permanente de trabajadores en situación de precarización; tema que se suma a la cuestión salarial.

En este sentido Jorge Hoffmann, secretario general de ATE al cierre de la reunión sostuvo: “Hemos venido planteando la inconveniencia de las sumas fijas, por todo lo que sabemos. No hemos sido escuchados. Esta medida es inevitable. Ya no podemos soportar una pérdida salarial de la magnitud de la que estamos teniendo. Y a la par, todos los problemas a partir de estas sumas fijas y no remunerativas”.

La actividad de lucha de mañana, implicara el cese de actividades en toda la administración pública de la provincia, ausencia en los lugares de trabajo y guardias mínimas en los servicios esenciales y atención en cuestiones referidas solo a Covid-19.

Hasta el momento las negociaciones con cada uno de los gremios pasaron a cuarto intermedio. Los profesionales de la salud luego de la reunión de hoy, salieron disconformes y sostienen el paro de mañana. Los docentes también siguen discutiendo el porcentaje de incremento, sin embargo un punto positivo será la apertura de concurso de titularización para docentes de nivel secundario.