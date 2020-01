SANTA FE – Campaña en repudio a la adhesión al protocolo de aborto

El pastor y diputado provincial de Santa Fe del bloque Somos Vida y Familia, Walter Ghione, comenzó en Rosario una campaña de recolección de firmas a favor de las dos vidas y en repudio a la adhesión a la campaña para la interrupción legal del embarazo (ILE) del ministro de salud de la Nación, Ginés Gonzáles García.

La acción se desarrolló durante el pasado fin de semana en diferentes puntos estratégicos de la ciudad como la Rambla Catalunya; la plaza Pringles y la calle recreativa.

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados de Santa Fe por el bloque Somos Vida y Familia, donde manifiestan repudio y preocupación a la adhesión al protocolo del aborto.

“La nueva medida permite el aborto a los 13 años, incluso sin el consentimiento de los padres, introduce nuevos medicamentos, al tiempo que no tiene en cuenta la objeción de conciencia. Además de manera maliciosa se omite y se desconoce lo dispuesto por el artículo 86 inciso uno del código penal, que establece que el aborto no es punible si se encuentra en peligro la salud o la vida de la madre, siempre que el peligro no se pueda evitar por otros medios”, explicó Ghione.

Finalizando, el diputado provincial aseguró: “Con la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), se fomenta la cultura de la muerte porque en nuestro país el aborto no es legal ni es un derecho, por eso entendemos que esta medida aplicada por el ministro de salud de la Nación es inconstitucional”.

Fuente La Capital