Santa Fe convocó a reabrir la discusión paritaria pero estatales y docentes mantendrán los paros

El ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, elevó el llamado a los representantes gremiales de estatales, docentes y profesionales de la salud, para reiniciar las negociaciones paritarias para nuevos aumentos salariales. Tal como había adelantado, el ejecutivo convocó finalmente en septiembre, que es cuando estaba pactada la revisión.

En consecuencia con la postura adoptada por el gobierno de Omar Perotti, desde la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) ratificaron las medidas de fuerza para este jueves 25 y viernes 26, sin concurrencia a los lugares pero asegurando las guardias mínimas.

“La medida se toma en virtud de continuar la negativa del gobierno a liquidar los sueldos de agosto con el aumento que corresponde a septiembre debido al desfasaje producido por una inflación que repercute negativamente en los salarios de los trabajadores”, comunicaron desde el gremio. Además, confirmaron que a pesar del anuncio, “no se ha recibido aún una convocatoria oficial”.

Cabe destacar que luego de las declaraciones del ministro Pusineri, surgió la información de que UPCN y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) serían convocados el jueves 1 de septiembre. En tanto, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFÉ) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) irían el viernes 2 y los de la salud el lunes 5.

«Al ya haber una convocatoria concreta a la reunión paritaria, estamos instando a que se revisen las medidas de fuerza que están o que se pretendieran disponer en lo sucesivo», señaló el titular de la carteral laboral santafesina ante las retenciones de tareas y movilizaciones anunciadas la semana pasada.

«El derecho de huelga es un derecho garantizado constitucionalmente, esto implica que no se pueden adoptar represalias por llevar adelante la huelga. Distinta es la situación respecto de los días no trabajados, porque allí la no liquidación corresponde a que en determinado día no se prestó el servicio”, agregó el funcionario.

Tras la comunicación oficial, los docentes de AMSAFÉ y SADOP decidieron sostener los paros por 72 horas que habían dispuesto para este martes, miércoles y jueves, como así también los de la semana que viene.

«El conflicto que tiene como único responsable al gobierno de la provincia, se origina porque no nos convocaron a paritaria, no mejoraron el salario, no mejoran las condiciones de trabajo y no se ponen en discusión las políticas educativas. Lo único que esta haciendo el ministro es ratificar lo que venían diciendo», afirmó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, a Radio UNO 106.3.

«Esta ratificación por parte del gobierno que estábamos pidiendo que se modifique, no era solo el adelantamiento de tramos de agosto y septiembre, sino además convocatoria a paritarias, pero la pedíamos para ahora, no para el 2 de septiembre como quieren ellos”, respondió el titular de SADOP, Pedro Bayúgar.