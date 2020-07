Santa Fe: Docentes realizan un apagón educativo virtual en reclamo de la reapertura de paritarias

Docentes de escuelas públicas y privadas adheridos a la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) parán con la modalidad de “apagón educativo virtual”por 48 hs en reclamo de la reapertura de la paritaria que el gobierno provincial cerró al comienzo de la cuarentena.

“Este apagón virtual informático será un paro donde no se va a hacer ningún tipo de actividades ni entrega de materiales”, sostuvo la titular de Amsafe, Sonia Alesso, quien destacó que solamente se mantendrán en funcionamiento los comedores y las copas de leche.

El secretario de la Amsafé en el departamento La Capital, Rodrigo Alonso, señaló en declaraciones a la prensa local que “la pandemia no es justificativo para que el gobierno no convoque a la discusión salarial” porque “sabemos que estamos en una crisis mundial, pero la gran mayoría de las provincias otorgó aumentos y Santa Fe no. El Gobierno debe dar una repuesta de manera urgente“, indicó.

Por su parte el secretario general de Amsafe Rosario, Gustavo Terés, señaló: “Vamos al paro el hoy y jueves en toda la provincia, esto se dio a partir de la firmeza de las acciones de la semana pasada en 4 departamentos. Es un paro que se empieza a extender a lo largo del país porque el ajuste de los gobernadores y también del gobierno nacional va atravesando a cada uno de los sectores públicos de cada provincia”.

A traves de un comunicado de prensa Sadop señaló que “la paritaria docente fue suspendida de manera unilateral” y que “no es nada más que una forma de protestar, de ratificar nuestro malestar por las condiciones de trabajo con que se viene desempeñando la tarea educativa por parte de los docentes desde cada una de sus casas”.

