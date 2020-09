SANTA FE – Media sanción al rescate económico de los jardines de infantes – NCN

Una vez más diputadas y diputados de la Cámara baja de la provincia de Santa Fe sesionaron de manera virtual y presencial, respetando los protocolos y recomendaciones vigentes en relación al Covid 19.

Durante la sesión, precedida por el diputado Miguel Lifschitz, se avanzó sobre temas fundamentales vinculados a la educación como la asistencia económica a los 447 jardines de infantes que existen en Santa Fe y se le dio media sanción a la ley que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a otorgar una suma de dinero a personal suplente del sistema educativo santafesino, que debido al contexto de pandemia no pudo asumir reemplazos ni recibir los beneficios de emergencia que brinda el gobierno nacional.

En materia ambiental, la Cámara declaró la “Emergencia por Catástrofe Socio Ambiental” en la provincia de Santa Fe por los constantes incendios en el Delta del Paraná, una destrucción sin precedentes, con más de 7.704 focos de incendios en lo que va del año.

También diputadas y diputados debatieron sobre la inseguridad en la provincia de Santa Fe y la situación que atraviesa el Ministerio de Seguridad, en este sentido se avanzó con la aprobación de una declaración, que había sido tratada en la comisión de Seguridad de este cuerpo legislativo y que da cuenta de “la preocupación por la crítica situación institucional que atraviesa el Ministerio de Seguridad del Gobierno de Santa Fe, a partir del pedido de licencia del Jefe de Policía, Crio. Gral. (r) Víctor José Sarnaglia, y su futura presentación citado por la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2 Rosario del Ministerio Público de la Acusación”. En este marco se insistió en la necesidad de un debate más profundo sobre este tema, que «hoy es la mayor preocupación de santafesinos y santafesinas».

Rescate económico a los jardines de infantes

Se le dio media sanción a una serie de medidas para aliviar la situación apremiante que padecen estas instituciones en toda la provincia. “El Estado debe proteger a estas entidades que cumplen un rol social muy importante para el crecimiento de niños y niñas”, sostuvo el diputado Joaquín Blanco (Socialistas), autor de la iniciativa, aprobada por unanimidad.

El objetivo es salvaguardar estas instituciones con una ayuda económica de 180 millones de pesos, exención de impuestos por un año y generar un sistema de becas en próximos ciclos lectivos para niños y niñas derivados por el gobierno.

“La cuarentena los ha dejado solos. Muchos han comenzado emprendimientos paralelos de venta de productos para poder subsistir con lo mínimo, y la ayuda recibida no fue suficiente y, en muchos casos, no pudieron acceder a ella. El Estado Provincial está dejando desprotegidas a instituciones que cumplen un rol social muy importante para el crecimiento de niños y niñas”, dijo Blanco y agregó: «Actualmente, en Santa Fe existen más de 450 jardines maternales y de infantes. Estas instituciones merecen un respeto y un mejor trato que el recibido. Se trata de un tema de igualdad para la infancia en el presente, y que de no garantizarse, se estará minando la igualdad en el futuro”.

Modificaciones propuestas al proyecto

Desde el bloque Justicialista plantearon algunas modificaciones al proyecto presentado y sostuvieron la necesidad que la ley de educación provincial incorpore a los jardines de infantes y que se prevea su asistencia en el proceso de formación educativa.

El diputado Leandro Busatto (PJ), manifestó: “El Estado va a hacerse cargo de una pérdida enorme y es por eso que estas instituciones, a manera de retribución, dispongan el año próximo, del 20% de su matrícula para que pibes y pibas carente, sin posibilidades de acceder a estas instituciones, sean derivado por el Ejecutivo y puedan ingresar de esta manera a estos espacios de contención.

“Y no vamos a acompañar el fondo de los $180 millones porque el financiamiento y la política salarial y económica tiene que ser parte de una acción de gobierno.

“En Santa Fe, hay un Estado presente y estas cuestiones hay que discutirlas dentro de la ley de educación para que estos sectores fundamentales para toda la sociedad no se encuentren abandonados a su suerte y sean carne de cañón en estos procesos de ajustes. Por eso vamos a acompañar en general pero en particular no “, detalló Busatto.

Ayuda económica a docentes y asistentes escolares reemplazantes

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe sancionó ayer la ley que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a otorgar una suma de dinero a personal suplente del sistema educativo santafesino, que debido al contexto de pandemia no pudo asumir reemplazos ni recibir los beneficios de emergencia que brinda el gobierno nacional.

La diputada Claudia Balagué (Socialistas), que conforma la comisión de Educación, describió el proceso que tuvo esta ley: “Se trata de un proyecto por el que venimos trabajando desde marzo, cuando este numeroso colectivo de docentes y asistentes escolares quedaron fuera de los criterios establecidos para la asignación del fondo de Emergencia que otorga ANSES, que no tienen obra social ni posibilidades de tomar reemplazos en las escuelas por el modo en que se organiza la actividad escolar”, explicó Balagué.

“En la comisión de Educación trabajamos varias iniciativas y las unificamos en el proyecto del diputado Cándido, que fue aprobado luego en el Senado y hoy convertimos en ley”, señaló la diputada.

Por su parte, el diputado Cándido, impulsor de esta ley, sostuvo: “En medio de esta pandemia, de una situación atípica donde el Estado tiene que poner el máximo esfuerzo en cuidar la vida de las personas, en cuidar las fuentes de trabajo y en bregar por su seguridad alimentaria, los docentes reemplazantes y asistentes escolares se quedaron afuera de todo. Al ser agentes del Estado, aparecen registrados lo que no les permite acceder al IFE pero tampoco cobran reemplazos ya que el sistema educativo está paralizado”.

El diputado Oscar Martinez (100% Santafesino-Juntos) argumentó el acompañamiento de su bloque: “Comprende un sector muy importante de la población, se trata por lo general de jóvenes recién recibidos, que hoy se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Se trata de un sector que el Estado debe acompañar porque representan el futuro de la educación en Santa Fe y sabiendo del enorme compromiso del gobernador Omar Perotti con la educación, celebro que la Cámara avance con esta propuesta”.

La diputada Gisel Mahmud (Socialistas), también defendió el proyecto: “Celebro que esta Cámara le pueda dar una respuesta y ayudar a docentes y asistentes reemplazantes en esta difícil situación que atraviesan. Esperemos que el gobierno provincial ponga en agenda a los distintos sectores de la educación porque son parte fundamental de la comunidad educativa”, sostuvo Mahmud.