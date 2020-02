Santa Fe: renunció el secretario de hacienda, José Luis Milessi

José Luis Milessi, ex secretario de hacienda de Santa Fe.

El Secretario de Finanzas de la Provincia de Santa Fe, José Luis Milessi, renunció en la tarde de este viernes a su cargo adjudicando “razones estrictamente personales”. Se trata de la primera dimisión del gabinete del gobierno encabezado por Omar Perotti luego de su asunción el 11 de diciembre pasado.

La noticia se conoció a través de las redes sociales, y luego fue confirmada oficialmente por fuentes oficiales.

Your browser does not support the video element.

El ahora ex funcionario, ya le había hecho saber al ministro de Economía provincial, Walter Agosto, sus intenciones de dejar el cargo en enero pasado aunque en aquella oportunidad lograron que desistiera en el intento, que se concreta ahora.

Noticias relacionadas

Fuentes cercanas a la casa de gobernación, expresaron al medio local Rosario Nuestro: “La renuncia es cierta. Adujo a ciertas razones personales que no trascendieron oficialmente. Por lo menos eso es lo que estamos manejando y lo que ha planteado él”.

Se trata de uno de los cargos más sensibles del equipo de gobierno de Perotti, y ocurre en medio de una importante crisis en la provincia. Desde que asumió, Perotti intentó que la Legislatura declare la emergencia económica, rebautizada ahora Ley de Necesidad Pública.