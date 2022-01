SANTA FE – Sanción al proyecto que declara la emergencia en seguridad y servicio penitenciario durante 2022 – NCN

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe dio sanción definitiva a un proyecto de Ley, venido en revisión de la Cámara de Diputados, por medio del cual se declara la “Emergencia en Seguridad y Servicio Penitenciario en la Provincia” hasta el 31 de diciembre de 2022.

Al respecto, el senador provincial Alcides Calvo explicó que “el proyecto fue votado por unanimidad, y más allá de algunas modifaciones que se podían haber realizado, se priorizó la idea de darle esta herramienta al Poder Ejecutivo en forma urgente, para atender la problemática con más recursos y procedimientos de compra y contrataciones abreviadas y agiles”.

Cabe destacar que en el proyecto puesto a consideración del Senado se introdujeron aportes de un proyecto de autoría del senador Calvo, que también propiciaba declarar el estado de emergencia en seguridad y en el servicio penitenciario, y otro del senador Rubén Pirola, que perseguía solo la declaración de emergencia del servicio penitenciario.

Continúa Calvo expresando que “la idea en el proyecto que presenté era constituir dos fondos de $ 3.000 millones para cada caso, esto es uno para la emergencia en seguridad y otro para la emergencia del servicio penitenciario. Finalmente se va a constituir un Fondo de $ 3.000 para atender ambos casos, con la posibilidad de ampliarlo hasta un 50 % a los 180 días de vigencia de la ley”.

Cabe expresar que el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, fue a la Cámara Alta y se reunió con todos los bloques para disipar dudas y avalar el texto surgido en la Cámara Baja.

Señala Calvo que «el estado de Emergencia que se declara, tiene por objeto atender la crisis en seguridad pública y las deficiencias del servicio penitenciario provincial a los fines de brindar una mejor seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas y las problemáticas criminales así como robustecer la custodia y guarda de quienes se encuentren cumpliendo medidas cautelares o sanciones privativas de la libertad en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática. La ejecución estará en manos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación”.

Asimismo el proyecto aprobado otorga una serie de facultades a la autoridad de aplicación como por ejemplo, entre otras, reestructurar el esquema vigente de los suplementos salariales, proceder a la construcción, refacción y/o modernización de inmuebles de las fuerzas de seguridad, adquisición de patrulleros y reparación de los existentes, adquisición de sistemas de video vigilancia, asistencia al personal policial, implementación de programas de incentivo en becas y cursos, adquisición de equipos y sistemas informáticos, capacitación al personal policial y penitenciario, y construcción, refacción y/o modernización de complejos penitenciarios.

También en el proyecto se ratifica el Decreto del PE Provincial N° 24/2.015 que crea la Junta Provincial de Seguridad. Otro capítulo del proyecto está dedicado al personal policial donde se habilita a la convocatoria a retirados y se faculta a disponer de suplementos por afectaciones especiales.

Sintetiza el senador Calvo que “la base del programa que se ejecutará son $ 3.000 millones que aportará el Poder Ejecutivo más otros recursos como el producido por multas de la Agencia de Seguridad Vial. Crea además el ‘Programa para el Fortalecimiento de Áreas Investigativas’, destinado a la provisión de equipamiento y tecnologías para el fortalecimiento de las áreas periciales e investigativas dependientes del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, por un monto de $ 200 millones”.

Además, establece que las adquisiciones de bienes de uso y equipamiento, las contrataciones de obras públicas, se consideren comprendidos en el art 116, inc. c) apartado 2, de la Ley 12.510 y el art 20, inc c), de la ley 5.188, para que los procedimientos se consideren en un marco de urgencia y emergencia, para agilizar la provisión de todo lo necesario.

Por último, se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento integrada por 3 senadores y 3 diputados, a la cual el Poder Ejecutivo deberá informar acerca del avance de las gestiones.

Concluye Calvo que “la sanción definitiva de esta ley sin dudas constituirá una importante herramienta para el Gobierno Provincial, que lo ayudará a enfrentar con más recursos y sin dilaciones la crisis de inseguridad que golpea a los santafesinos, que por otra parte no es patrimonio solo de la Provincia de Santa Fe sino del país”.