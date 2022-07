Santi Maratea durísimo con Máximo Kirchner: «Tiene declarados 400 millones de pesos, ¿cómo los hizo?»

“Que se joda el sistema de casta, a esfuerzo se gana y a gusto se gana”, comenzó Santi Maratea en sus historias de Instagram citando el último tema de Duki, para apuntar contra los políticos. “Máximo Kirchner es un hijo de ricos, es Macri”, caracterizó. «Tiene declarados 400 millones de pesos, ¿cómo los hizo?», se preguntó.

El influencer lanzó una nueva colecta, pero previamente hizo un descargo sobre la situación actual: “Parece que pagamos impuestos que no van a ningún lado y pareciera que todo el tiempo estamos perdiendo plata y nunca mejora nada y no paramos de trabajar para mejorar las cosas que nunca mejoran”. “Ojalá que no nos quite la esperanza todo lo que está pasando”, agregó.

Por la entrevista con Novaresio los Macristas me dijeron zurdito, chorro e hipócrita

Por cuestionar el patrimonio de Maximo los K me dicen cheto, facho y tibio

Y ahora una “feminista” dice q hago mansplaning xq hablar de la pobreza siendo hombre blanco

Mucho grito poco argumento pic.twitter.com/2xNVwqtSsQ — santumaratea (@santumaratea1) July 21, 2022

“Es indignante que los gobernantes de nuestro país se llenan los bolsillos de plata a través de la corrupción y a costa del trabajo de todos los argentinos”, manifestó y agregó: “Es desesperanzador que todavía haya gente que defienda a los ladrones cuando ya es evidente que viven a costa de nuestra plata”.

“Por ejemplo, Máximo Kirchner tiene declarados 400 millones de pesos, ¿cómo los hizo?, lo que te va a decir un kirchnerista es que es la herencia de Néstor, si es así, por qué tenía tanta plata Néstor”, sostuvo.

La gente que sigue debatiendo ideologías políticas vive adentro de un tupper? No se dan cuenta como la pobreza se está comiendo a toda la argentina? Siguen jugando a ver quien hace la bandera mas grande mientras hay gente que llora por hambre.

Son ignorantes xq ignoran — santumaratea (@santumaratea1) July 20, 2022

“Los kirchneristas odian a los terratenientes, odian a la gente que tiene campo, odian a la gente que tiene casas y departamentos y vive del sector inmobiliario, entonces cómo no les molesta que Néstor haya sido tan multimillonario y tan poderoso si sostienen el discurso de que toda persona multimillonaria y poderosa llegó a ese lugar a costa de cagarse en los vulnerables”, sostuvo indignado.

“Critican a Macri porque viene de una familia acomodada y Máximo Kirchner hereda 400 millones y el tipo labura en el Estado hoy”, lamentó y aclaró: “No es que yo banque a Macri por decir esto, pero tengo un pensamiento crítico”.

“Lo único que hacen es robar plata para consumir y hacerse ricos”, lamentó y luego destacó que mantiene la esperanza en la D&D que es su proyecto de ONG para ayudar en casos puntuales.

Colecta por 14 millones de pesos

Luego de su descargo contó que comenzaba a juntar plata para lograr conseguir dinero para la madre Omar, de la comunidad wichi, – a quien ya ayudó anteriormente – porque necesita atención médica. Además, explicó que se necesitan 200 mil pesos para el mantenimiento de las camionetas que compraron anteriormente para esa misma comunidad y 13 millones para la prótesis Luz la chica a la que le amputaron una pierna cuando estaba en México y la atropelló un patrullero.

Che Jorge tenes toda la razon la verdad, y lo mismo con los K y los Libertarios y los apolíticos etc… no todos son los que me tiran mierda, mucho dejan la ideología de lado por unirnos en un bien comun, lo ideal es no generalizar pero la bronca me hace ni pensar antes de hablar https://t.co/07yKs9uSBP — santumaratea (@santumaratea1) July 21, 2022

“Que no nos quiten la esperanza y el poder de cambiar algo por fuera de una bandera política”, pidió. El total de lo recaudado debería ser de 14 millones de pesos y quienes quieran hacerlo pueden donar a través de Mercado Pago o por transferencia a la cuenta con el alias: fundacionwichi. Esta mañana ya se habían recaudado más de 4 millones de pesos.

rb / ds