Santiago Cafiero: “No hubo más fiestas en Olivos”

Santiago Cafiero, AGENCIA NA

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, remarcó que el presidente Alberto Fernández “está a disposición de la Justicia” en la causa por los ingresos y festejos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta en 2020, aunque aclaró que “todavía no tiene ninguna citación”.

“Naturalmente está a disposición de la Justicia, pero no lo han citado. Todavía no tiene ninguna citación y siempre va a estar dispuesto a responder a la Justicia, como siempre lo ha hecho, como hombre de derecho que es”, señaló el ministro coordinador en declaraciones a la prensa tras la reunión de Gabinete que encabezó el jefe de Estado en Casa Rosada.

Ante la consulta sobre si hubo más festejos en la quinta presidencial, Cafiero aseguró: “El Presidente ya lo explicó, ya quedó detallado, así que allí nosotros no encontramos más tema como para agregar”, dijo. Y ante la repregunta – “¿No hubo más celebraciones?-, replicó: “No, no… no, no… no, no”

Por último, en relación a la inmunización contra el COVID-19, Cafiero aseguró que se está completando “el 60 por ciento” de personas vacunadas contra el coronavirus con la primera dosis en todo el país, y el 25 por ciento con la segunda dosis.





