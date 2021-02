Santiago Cafiero no tiene coronavirus

“Recibí el resultado del PCR y es negativo”, posteó el jefe de Gabinete en Twitter. No irá a la apertura de sesiones por ser contacto estrecho de Carta Vizzotti.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, informó este sábado que dio negativo su test de coronavirus y no presenta síntomas, tras haber sido contacto estrecho de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien ayer dio positivo en Covid-19.

“Recibí el resultado del PCR que me realicé en el día de ayer: es negativo. No tengo síntomas y me siento bien. Siguiendo el protocolo, no estaré presente en la apertura de sesiones del Congreso”, indicó Cafiero esta tarde en su cuenta de Twitter.

“Para cuidarnos y cuidar a los demás, sigamos respetando las medidas de prevención”, agregó. El pasado viernes, Cafiero había informado que por haber compartido actividades con la ministra Vizzotti se encontraba realizando el aislamiento recomendado. https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSantiCafiero%2Fstatus%2F1365703277812346881 Recibí el resultado del PCR que me realicé en el día de ayer: es negativo. No tengo síntomas y me siento bien. Siguiendo el protocolo, no estaré presente en la apertura de sesiones del Congreso. Para cuidarnos y cuidar a los demás, sigamos respetando las medidas de prevención. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) February 27, 2021 INFORMACIÓN EN DESARROLLO

