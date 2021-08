Santiago Cafiero se refirió a la fiesta en Olivos: “Fue un error, no debería haber ocurrido”

Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno, NA.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció que el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en 2020 durante la cuarentena estricta fue “un descuido, un error”, ya que señaló que se trató de un “evento social que no debería haber ocurrido”.

“Es evidente que hubo un descuido, se cometió un error, no debería haber ocurrido. Fue un evento social que no debería haber ocurrido”, afirmó el ministro coordinador en declaraciones radiales.

De esta manera, el Gobierno salió a la escena pública frente al escándalo por las visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus y luego de que la oposición anticipara que avanzará con un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández.

La polémica foto del cumpleaños de la primera dama en julio de 2020, durante la plena restricción de la cuarentena.

La imagen del cumpleaños, viralizada en redes sociales con repercusiones muy negativas entre los usuarios, generó conmoción en la Casa Rosada, que más temprano había desmentido la veracidad de otra foto en la que aparecen Fernández, Yañez y la modelo Sofía Pacchi, colaboradora de la primera dama.



La nueva foto, que desató el escándalo, habría sido sacada por el empresario taiwanés Chien Chia Hong (pareja de Pacchi y presunto comensal número trece de la cena en Olivos).



El artículo 9 del decreto 605 que extendió el Aislamiento Preventivo Social Obligatorio (ASPO) establecía como actividades prohibidas “la realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas”.



Pero además, el artículo 11 prorrogaba el ASPO “desde el día 1° de julio hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive” y en el artículo 18 se hacía referencia a la prohibición para circular en horarios nocturnos.





