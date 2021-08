Santilli visitó La Matanza junto a Larreta, Bullrich y Pichetto

Diego Santilli en La Matanza junto a Larreta, Bullrich y Pichetto.

El precandidato a diputado nacional por Juntos Diego Santilli continuó este jueves con su recorrida por la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de intercambiar opiniones con los vecinos y conocer sus principales preocupaciones. Junto a Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Ángel Pichetto y Patricia Bullrich mantuvieron distintos encuentros en La Matanza.

Acompañaron también los precandidatos a diputados nacionales Gerardo Milman y Alejandro Finocchiaro, y el precandidato a concejal Héctor “Toty” Flores.

La jornada comenzó con una reunión bajo el formato bimodal (presencial y virtual) en la que Santilli, Finocchiaro y Flores escucharon a los vecinos sobre los problemas que los aquejan, que giraron principalmente en torno a la difícil situación económica y a la falta de oportunidades laborales.

Luego, junto a Rodríguez Larreta, recorrieron las localidades de Ramos Mejía, San Justo y Laferrere, donde visitaron comercios y dialogaron con los dueños y los trabajadores.

“Hay que generar trabajo y bajar los impuestos, acompañar a las pymes, poner a la policía en la calle. Hay que dar vuelta esto de otra manera, no puede ser el que el país esté patas para arriba. Siempre cometemos los mismos errores. Hay que cambiar”, consideró Santilli.

A continuación, acompañado por Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto y Gerardo Milman, se hizo presente en González Catán para seguir con la jornada de diálogo y escucha que el precandidato de Juntos viene realizando desde que se inició la campaña. En este sentido, recorrieron además el Hospital Samica Presidente Néstor Kirchner, donde escucharon al personal de salud de dicha institución.





