Santoro, a Larreta: “Si hay riesgo de Delta no es momento de hacer cambios en protocolos” – Télam

Saquemos este tema de la campaa. Hay 2 noticias en @LANACION q no deben ignorarse. Si hay riesgo de circulacin comunitaria de la Delta capaz no es momento de hacer cambios radicales en los protocolos. No es chicana, es propuesta. @horaciorlarreta Pensemos si no conviene esperar pic.twitter.com/gkcsDPbyw6

Leandro Santoro (@SantoroLeandro) July 30, 2021