Santoro, aislado por contacto estrecho de Covid-19 – Télam

Hace unas horas me avisaron que una persona que estuvo conmigo en una actividad de campaa, dio positivo de covid. Por tal motivo (y ms all de que no tengo ningn sntoma) corresponde que me aisle. El lunes me har el hisopado correspondiente. Hay que seguir cuidndonos!

— Leandro Santoro (@SantoroLeandro) October 21, 2021