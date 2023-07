Santoro aseguró que «daremos la sorpresa electoral» – NCN

El diputado nacional y precandidato a jefe de gobierno porteño por Unión por la Ciudad, Leandro Santoro, encabezó un acto en Parque Centenario donde instó a construir “un movimiento cultural” que enfrente «el bloque de poder» en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, dijo que en las próximas elecciones PASO del 13 de agosto “vamos a dar la sorpresa electoral”.

“A la Ciudad de Buenos Aires no la gobierna Larreta o Martín Lousteau y Jorge Macri. La gobierna un bloque de poder que los financian y los apoya en los medios. Son los que tenemos que combatir. Hay que construir un movimiento cultural que los enfrente«, remarcó. En el acto de campaña también expusieron la precandidata a diputada Paula Penacca, el precandidato a legislador y ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y los legisladores y precandidatos a renovar su banca María Bielli, Matías Barroetaveña y Claudia Neira. También estuvieron presentes los ministros Raquel Olmos (Trabajo), Tristán Bauer (Cultura) y Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología); los diputados nacionales Eduardo Valdés e Itai Hagman; y los legisladores porteños Lucía Cámpora, Manuel Socias, Javier Andrade y Lorena Pokoik.

Ante los presentes en el acto, Santoro destacó que “por más que están acostumbrados a comprar dirigentes, jueces, periodistas y encuestas, a nosotros no nos van a comprar un carajo. No estamos en venta, no empezamos a militar para ponerle un precio a una candidatura, sino porque creíamos en las utopías que nos enseñaron nuestros próceres«. Afirmó que va “a suceder lo que muchos no creen posible” y van a “recuperar” la CABA en estas elecciones, motivo por el cual pidió que “ayuden a convencer a los radicales, a los independientes y a los que creen una sociedad más justa, sean o no peronistas«, que acompañen su proyecto.

«Vamos a caminar estos 15 días cuadra por cuadra, barrio por barrio y el 13 de agosto, cuando nadie la espere, vamos a dar la sorpresa electoral. No peleamos contra cuatro o cinco candidatos del marketing electoral, sino contra el poder real. ¿De verdad piensan que los problemas de esta ciudad se concentran en una persona con nombre y apellido?«, añadió. “Están construyendo una ciudad solamente para algunos. Nuestro principal compromiso es derogar el código urbanístico. Con nosotros se termina el curro de los negocios inmobiliarios«, completó.

También habló sobre “la crisis habitacional que sufren los inquilinos” y la falta de vacantes en educación, se comprometió al reconocimiento de los enfermeros como profesionales de salud y a fortalecer la salud mental que sufrió un «desfinanciamiento injustificable«.

Por su parte, Penacca, en su elocución, dijo que si gana las elecciones “lo primero que vamos a hacer es derogar el código urbanístico que permite los negociados de los amigos de Larreta. Tenemos que seguir gobernando nuestra patria porque lo hacemos con amor. Del otro lado está el proyecto de la violencia y del odio. Con la convicción y de la mano de Cristina que todavía representa la posibilidad del pueblo de ser feliz, vamos a ganar la Ciudad y el país«.

Por último, el presidente del PJ porteño y senador Mariano Recalde, adelantó que el espacio político tiene previsto recorrer los barrios para presentar “la alternativa a este gobierno que después de 16 años no puede exhibir más que fracasos. No tengo la menor duda de que esta es la alternativa política, electoral y de gobierno a lo que nos ofreció el macrismo de 16 años. Y más tarde, más temprano, vamos a construir esa mayoría«.

Cabe mencionar que estuvieron también presentes en el acto los precandidatos a legisladores Alejandro Grillo, Victoria Freire, Claudio Ferreño y Graciana Peñafort y el primer candidato al Parlasur, Gustavo López.