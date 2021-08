Santoro convocó a pensar “la democracia como algo más que un régimen electoral” – Télam

“Recuperemos la dimensin pasional de la poltica. Parmonos y salgamos adelante con nuestras convicciones”. Foto desde el drone: Alejandro Kaminetzky

El precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, convoc este sbado a “pensar la democracia como algo ms que un rgimen electoral”, durante una charla que dio en Parque Saavedra junto con el filsofo Daro Sztajnszrajber y el senador nacional Mariano Recalde.

“Hay que pensar a la democracia no como rgimen electoral, sino como proyecto de vida que parte de la premisa de que la libertad se construye con la dignidad y la justicia se construye con la igualdad”, seal Santoro al disertar ante la multitud, segn un comunicado difundido por el Frente de Todos.

Con distancia y al aire libre, decenas de vecinos y vecinas participaron de este encuentro sobre filosofa poltica, en el que Santoro sostuvo que “el amor tiene que ser el corazn del proyecto poltico”, del espacio que encabeza en la Ciudad de cara a los prximos comicios.

“Tenemos que recuperar la sensibilidad, la ternura, el humor y la sntesis de todas esas que es la pasin, que no se puede sentir individualmente. La pasin se expresa de manera colectiva. Recuperemos la dimensin pasional de la poltica. Parmonos y salgamos adelante con nuestras convicciones”, subray.

Por su parte, Sztajnszrajber consider que “la democracia no puede tener otro propsito que estar siempre a la escucha de los excluidos de cada tiempo”. Si la poltica no est al servicio del otro no es poltica, es negocio”.