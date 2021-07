Santoro criticó a Vidal y Santilli por no salir a aclarar su postura ideológica

En ese sentido, consideró que lo “más importante es que se defina ideológica y políticamente el espacio” en relación a la comunidad judía y la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, temas que fueron cuestionados desde su Twitter por la aspirante impulsada por Patricia Bullrich, exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

Esto no sucede debido a que “una de las características de Juntos por el Cambio es que todo el tiempo tratan de medir lo que van a opinar en función de lo que dan las encuestas de opinión”, sostuvo.

“Si ella se equivocó y cometió un error lo tiene que decir”, sugirió y sentenció que “lo que no puede pasar es el silencio” de ella ni del espacio político.

Pero en esta ocasión el conjunto opositor manifiesta una “ausencia de posición política” ante “temas que son graves”, puesto que los referentes no se pronuncian al respecto.

“Me parece que no hay que caer tanto sobre esta chica, sino preguntarle a los jefes políticos del espacio a ver qué opinan y ahí es donde hay que cargar las tintas”, señaló y agregó: “A mí me interesa saber bien qué opinan sobre estos temas, y si no tienen nada que discutir porque están de acuerdo con ella que busquen un punto de acuerdo”.

“Estoy seguro que Vidal y Santilli no opinan así”, aseguró Santoro y añadió: “No creo que estén de acuerdo con la posición de Bullrich con respecto a la supuesta coima pero tampoco lo dijeron”.