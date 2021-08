Satisfacción y tranquilidad de clientes y comerciantes por el “pase verde” Covid – Télam

El test rpido necesario para obtener el certificado costar ocho euros para las personas de 12 a 18 aos y 15 euros para los mayores de edad

Clientes y comerciantes de Roma destacaron este viernes la entrada en vigencia del denominado “pase verde” sanitario que a partir de este viernes solo permitir a personas vacunadas o que acrediten no tener coronavirus el acceso a bares, restaurantes, museos y otros eventos en espacios cerrados, y que en septiembre se extender a las escuelas y universidades y al transporte de larga distancia.

“Es una tranquilidad para todos”, describi ante Tlam Massimo, uno de los encargados del restaurante Osteria dei Pontefice, a metros del Vaticano, donde uno de los empleados controla desde primera hora que cada uno de los clientes tenga su “pase verde” para poder entrar a consumir.

El certificado, que se descarga al telfono y ofrece un cdigo QR, es gratuito y estar al alcance de las personas que tengan al menos una dosis de vacunacontra el coronavirus, a quienes se hayan recuperado de la enfermedad en los ltimos seis meses y a quienes se hagan un test con resultado negativo con un mximo de 48 horas de antigedad.

Para los vacunados tiene una duracin de nueve meses desde que se completa la inmunizacin y para los que demuestren anticuerpos frente a la Covid-19, la vigencia ser de seis meses.

Para facilitar el acceso al “pase verde”, el Gobierno anunci este jueves que el test rpido necesario para obtener el certificado costar ocho euros para las personas de 12 a 18 aos y 15 euros para los mayores de edad, al menos hasta fines de septiembre.

“Vacnense y sigan las reglas”, pidi este viernes el premier Mario Draghi en un encuentro con la prensa parlamentaria durante el que apoy la implementacin del “pase verde”.

“Hay que estar seguros de que hemos hecho todo lo posible para evitar que la pandemia se agrave”,agreg el premier, a raz del nuevo decreto que prorroga la obligacin del “pase verde” a partir de septiembre para profesores, estudiantes universitarios y para quienes utilicen el transporte de larga distancia.

En los Museos Vaticanos, el segundo lugar ms visitado de toda Italia hasta antes de la pandemia, la espaola Julia Conde haca fila para entrar, con su QR descargado a la espera de pasar el control dispuesto en el ingreso principal.

“El pase verde nos da tranquilidad porque nos permitir disfrutar de las actividades ms relajados”, analiz ante la consulta de Tlam, ms all de que dentro de los museos se seguir exigiendo el uso obligatorio de barbijo.

Segn plantearon a Tlam las autoridades, ninguna de las cerca de 4.500 personas que acudieron este viernes a los Museos, todas con reserva previa y un crecimiento frente a las 1.200 diarias de inicios de mayo, tuvieron problemas para ingresar.

En los bares y restaurantes de los alrededores vaticanos, uno de los epicentos tursticos de Roma, las postales ofrecan en las primeras horas de vigencia del pase verde la novedad de varios encargados o empleados en las puertas de los locales dotados de la App oficial para leer el QR de los admitidos, Verifica C19.

De todos modos, como el decreto solo hace referencia a quienes se sienten dentro de los locales, el tradicional “caf en la barra”, que es una postal clsica de las maanas italianas, qued exento de la obligatoriedad del certificado, explicaron varios propietarios a Tlam.

El “pase verde” tambin es obligatorio desde este viernes para cines y teatros, aunque las capacidades mximas de los lugares se duplic y podrn hospedar hasta 5.000 personas al aire libre y 2.500 bajo techo siempre y cuando se mantenga la denominacin de “zona blanca” que ya tienen las 20 regiones del pas.

Para eventos deportivos y competiciones en las “zonas blancas”, la capacidad permitida no puede exceder el 50% del mximo autorizado en exteriores y el 25% en interiores. En la zona amarilla, la capacidad permitida no puede pasar el 25% y, en cualquier caso, el nmero mximo de espectadores no puede superar los 2.500 para exteriores y 1.000 para interiores, todos con “pase verde” obligatorio.

Para quienes infrinjan las normas o no realicen los controles, se impone una sancin de entre 400 y 1000 euros tanto al operador como al usuario, con la amenaza de cierre de hasta 10 das si los comercios cometen tres infracciones.

Las reacciones negativas, impulsadas por grupos antivacunas y de ultraderecha, tienen desde este viernes algunos refugios en la web, como por ejemplo con el grupo Io Apro (yo abro), que difunde a travs de aplicaciones de mensajera celular listas de restaurantes, gimnasios y bares en los que no se pide el “pase verde” entre sus casi 14.000 suscriptores.

Desde el 1 de septiembre, anunci este jueves el Gobierno, el “pase verde” se har obligatorio tambin para el personal docente de todos los niveles, para estudiantes universitarios y para aviones, trenes y buses entre regiones.

Este viernes, el Ministerio de Salud inform 6.599 nuevos casos de coronavirus en las ultimas 24 horas, con una tasa de positividad de 2,7 casos cada 100 test hechos a nivel nacional, en lnea con los nmeros de la semana, adems de 24 muertes.