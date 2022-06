SATSAID no llega a un acuerdo de paritarias y reafirma su reclamo

La propuesta por parte de las cámaras empresarias ATA y CAPIT no fue suficiente para el gremio de telecomunicaciones, y durante la audiencia convocada ayer por el Ministerio de Trabajo de la Nación, se ratificó el reclamo del 19% de aumento para junio y una suma de $19.000 no remunerativa.

Esta no es la primera instancia que termina sin consenso entre ambas partes. El inicio de la negociación con la otra cámara del sector, la ATCV de circuito cerrado, también comenzó sin consenso entre las partes. Pero luego de un fuerte conflicto el sindicato que conduce Horacio Arreceygor, logró un 62% interanual.

🇬🇲 SATSAID RATIFICA LA SOLICITUD DE INCREMENTO SALARIAL DEL 19% PARA JUNIO Lee toda la información en nuestra página web 👇👇https://t.co/17pyOoeg1g pic.twitter.com/bBn6cTLPYf — 🇬🇲 SATSAID 🇬🇲 (@SATSAIDnacional) June 1, 2022

Para esta negociación las empresas ofrecieron un aumento del 6% recién para julio, que se suma al 9% ya pactado en el acuerdo firmado el año pasado para ese mes; y por último un 9% más en septiembre.

Las razones de su rechazo fueron dos; dar por finalizadas las paritarias, “sin atenerse a la urgencia” que está hoy atravesando el sector, y que “no contempla el detrimento mayúsculo de los salarios debido a los altos índices inflacionarios”, detalla el gremio.

El conflicto pretende resolverse, y para eso se convocó a una nueva audiencia el próximo martes 7 de junio a las 13hs, con el objetivo de retomar la negociación.

Por otro lado, el gremio reafirma el pedido del adelantamiento a junio 2022 del 9% acordado en la paritaria vigente, cuya fecha de pago se había acordado para julio 2022, incluyendo además, la suma extraordinaria y no remunerativa de $9.000. Además adicionar a junio un incremento del 10%, más una suma extraordinaria y no remunerativa de $10.000. En conclusión, el incremento demandado totalizaría un 19%, alcanzando para junio un 55% total de recomposición salarial, más una suma de $19.000 no remunerativa.