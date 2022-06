SATSAID rechazó una nueva propuesta y convocó a un paro por mejoras salariales

El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) volvió a desistir de lo propuesto por las cámaras empresarias, luego del encuentro en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. La misma no alcanzaba el 75% pretendido por el gremio.

La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) efectuaron un nuevo aumento que fue insuficiente para SATSAID, por lo que el próximo jueves 16 habrá una medida de fuerza, cuyas características se darán a conocer en las próximas horas.

Lo ofertado por ATA y CAPIT estipulaba un aumento del 6% para junio, un 9% para julio y un 9% para agosto. “Esta propuesta sigue sin contemplar la urgencia salarial que viven los trabajadores del sector y resulta insuficiente para el contexto inflacionario que transita el país”, informaron desde el gremio.

Según el sindicato, el aumento salarial hasta septiembre debe estar totalizando un incremento del 75% para la paritaria 2021-2022, a conformarse de la siguiente manera: 19% junio, con una suma extraordinaria y no remunerativa de $19.000; 10% julio, con una suma extraordinaria y no remunerativa de $10.000; y 10% para agosto, con una suma extraordinaria y no remunerativa de $10.000.

Cabe destacar que la semana pasada, SATSAID había rechazado otro ofrecimiento de las cámaras empresarias por considerarlos debajo de las expectativas y urgencias de sus representados.