Schiaretti abrió sesiones con duras críticas contra subsidios pro-AMBA

En su discurso de una hora, Schiaretti aseguró que el país “está estancado y en declive desde hace mucho tiempo” y buscó enfatizar las diferencias con la fuerza gobernante nacional. “Los progresistas en serio no queremos ni entramos en la grieta”, arengó.

Bajo ese escenario, el mandatario del peronismo ortodoxo insistió en reclamar un reparto equitativo de subsidios, aunque sin hacer referencia al acuerdo con el FMI que los pone sobre la mesa. En esa línea, aseguró que “en el transporte de pasajeros el AMBA pasó a concentrar el 83,2% de los subsidios” y que “en la energía eléctrica, mientras en el interior del país cada provincia se hace cargo de su distribución, es el Estado nacional quien presta el servicio en el AMBA a través de las empresas Edenor y Edesur, que recibieron $ 112 mil millones de subsidio”.

“Lo mismo sucede con las cloacas y el agua: es Nación quien presta el servicio sólo en el AMBA a través de AySA, que en 2021 recibió $102 mil millones del Tesoro nacional y recibirá 193 mil millones en 2022”, enfatizó.

En clave crítica, el gobernador -quien cursa su segundo mandato consecutivo y no podrá reelegir en 2023- también volvió a exigir la eliminación de las retenciones a las exportaciones del agro y del “cepo” a la carne. Y reclamó por una deuda de u$s 210 millones en obras viales “firmadas por el anterior gobierno” -no descartan ir a la Justicia-, aunque no hizo referencia a la preocupación de provincias que no transfirieron su Caja de Jubilaciones por la no actualización de los envíos de fondos nacionales destinados a paliar el déficit previsional.

Respecto de la primera deuda, el vicegobernador Manuel Calvo -quien presidió la sesión- aseguró que el reclamo avanzará “por la vía administrativa y no descartó “recurrir a la Justicia” en caso de falta de avances.

En paralelo, Schiaretti exigió una nueva ley de Biocombustibles. “No queremos estar a merced de un burócrata de cuarto nivel, que es el secretario de Energía”, sentenció, con foco en Darío Martínez.

El mandatario además anunció la pavimentación de 200 kilómetros de caminos rurales para el transporte del sector productivo, la ejecución de gasoductos troncales y redes domiciliarias en 87 localidades, la construcción de 100 escuelas y la concreción de 100 obras viales y de 10 plantas de producción de biodiésel para autoconsumo, entre otros ejes.

También anticipó para esta semana un programa de viviendas, con créditos -con tope en las cuotas del 25% del ingreso de cada familia, corregidos por la variación salarial y sin tasa de interés- para construir o adquirir 10 mil casas.

Tras la ceremonia, cosechó críticas de la oposición. “Hoy el gobernador está en el ‘operativo distancia’ del Gobierno nacional, y lo sobreactúa porque estuvo muy pegado dos años”, dijo el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri. “Escondió la Córdoba débil”, sostuvo el titular de la UCR de Córdoba, Marcos Carasso.