Scholz, Laschet y el futuro de Europa sin Merkel – Télam

Antes de retirarse del Gobierno, la canciller Angela Merkel busca diferenciarse de Olaf Scholz, un poltico socialdemcrata potencialmente inclinado a formar alianzas con la izquierda si gana las elecciones legislativas del 26 de septiembre, lo cual genera un dilema para el futuro de Alemania y de Europa.

Esta semana, en un intento por defender al postulante de la gobernante Unin Cristiano Demcrata (CDU), Armin Laschet, Merkel rechaz la posibilidad de que si ella continuara en el poder hubiera una coalicin con fuerzas de izquierda que critican a la Organizacin del Tratado del Atlntico Norte (OTAN).

“Si esto lo comparte o no Olaf Scholz, queda en el aire. Y en ese sentido sencillamente existe ah una diferencia inmensa para el futuro de Alemania, entre l y yo”, afirm Merkel, de 67 aos, el pasado 31 de agosto.

El apoyo expresado por Merkel a Laschet (60), primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, jefe de la CDU y exdiputado entre 1994 y 1998, ocurre en momentos en que el postulante aparece debilitado en las encuestas frente a Scholz, actual ministro de Finanzas, del Partido Socialdemcrata (SPD).

Segn la consultora “Politbarometer” de la cadena pblica ZDF, Scholz lidera las intenciones de votos con el 25%.

La encuesta, realizada el viernes, ubica a la SPD por delante del boque conservador de la CDU y de la bvara Unin Socialcristiana (CSU), que con un 22 por ciento cae a su peor respaldo desde 2002.

Merkel se prepara para hacer una “pausa” en su carrera poltica, segn admiti en julio durante una visita a Washington, luego de conducir desde 2005 los destinos de Alemania.

Preocupada por las ltimas encuestas, la jefa del Gobierno alemn ha pedido a sus seguidores que apoyen a Laschet para que los conservadores continen en el poder.

Durante una entrevista con la cadena Deutsche Welle, realizada a principios de agosto cuando su fuerza marchaba tercera en las encuestas, Scholz, del Partido Socialdemcrata (SPD) seal: “Es importante tener principios claros”.

“Entre los mos se cuenta, por ejemplo, el reconocimiento de la responsabilidad alemana en el marco de la alianza transatlntica de la OTAN”, afirm.

Pero durante un debate televisivo con Laschet, Scholz evit desestimar explcitamente una alianza con el partido La Izquierda.

El socialdemcrata podra quedar en condiciones de formar una alianza de Gobierno con los Verdes y dicha agrupacin que considera a la OTAN “anacrnica” y, en consecuencia, busca disolverla.

Justamente, Scholz explic que si llega a ser canciller reconocera el papel de la Alianza Atlntica, pero no ha descartado expresamente futuros acuerdos con Die Linke.

“Las diferencias entre Merkel y el candidato Scholz abrieron ms dudas que certezas y plantea un escenario poltico de incertidumbre, tanto en Alemania como Europa”, opin a Tlam Gustavo Cardozo, profesor de profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad Regional del Noroeste del Estado brasileo de Rio Grande do Sul (Unijui).

El analista reflexion que “el principal dilema est en la posible inclinacin del socialdemcrata hacia la ultraizquierda, aunque se autodefine continuador del legado de Merkel”.

“Estas diferencias, an no marcadas claramente, indefectiblemente van a generar un vaco de poder en Alemania que se perfila a una coalicin poltica, asumiendo que los candidatos a reemplazar a la canciller no gozan de alta popularidad”, dijo Cardozo.

El acadmico coment que esta circunstancia, adems, “genera un escenario complejo para Europa, la cual ya no contara con la previsibilidad y estabilidad que caracterizaba a Merkel en sus intervenciones. Los desafos sin la canciller son enorme, y las posibles soluciones a los mismos pocos claros”.

A tres semanas de las elecciones alemanas, muchos analistas se preguntan cul es el legado que deja Angela Merkel, y algunos de ellos recuerdan las palabras que pronunci la canciller alemana, el 30 de mayo de 2019, ante los graduados en la Universidad de Harvard, Estados Unidos.

“Nada es obvio. Nuestras libertades individuales no son obvias. La democracia no es algo obvio, como tampoco la paz y el bienestar”, seal la jefa del Gobierno alemn.

En aquella oportunidad, pensando seguramente en sus diferencias con el expresidente estadounidense, Donald Trump, Merkel afirm: “Ms que nunca, nuestras acciones deben ser multilaterales y no unilaterales”.

Merkel, nacida en Hamburgo, har una pausa tras su retiro de la Cancillera en 2021, para descansar, leer y dormir “un poco ms”.

Tambin cocinar sopa de papas y hornear tortas de ciruela, como ella misma confes a la prensa.