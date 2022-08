Schroder dijo que Rusia quiere ‘una salida negociada’ de la guerra tras verse con Putin

El excanciller alemán Gerhard Schroder aseguró este miércoles que el Kremlin quiere una «solución negociada» de la guerra en Ucrania tras revelar que se reunió en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, donde dialogaron además sobre la crisis energética y el gasoducto Nord Stream.

En una entrevista con medios alemanes, el exlíder alemán evaluó que el reciente acuerdo negociado por la ONU y Turquía para desbloquear las exportaciones de granos ucranianos por el mar Negro podría ser el primer paso hacia un alto el fuego, aunque ninguna de las facciones en conflicto indicó esto.

«La buena noticia es que el Kremlin quiere una solución negociada», dijo Schroder en la entrevista, que fue recogida por el servicio de radiodifusión público alemán Deutsche Welle.

El Kremlin también confirmó más tarde la visita del dirigente alemán.

«Sí, Schroder estuvo en Moscú recientemente y tuvo una reunión presencial con el presidente Putin y desde luego el excanciller (…) está muy preocupado por la situación actual y la crisis energética que estalla en Europa», dijo el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia de noticias rusa Sputnik.

El ex canciller alemán tiene una relación fluída con el Kremlin. Foto DPA.

En su entrevista, Schroder se refirió incluso a los posibles términos de un alto el fuego, aunque el plan difiera con las expectativas declaradas por Ucrania de recuperar las fronteras postsoviéticas originales.

«La idea de que el presidente ucraniano (Volodimir) Zelenski podrá recuperar Crimea militarmente es simplemente falsa», dijo Schroder sobre el territorio anexado por Rusia en 2014, tras el derrocamiento del Gobierno electo de Kiev en un levantamiento popular alentado por fuerzas proeuropeas.

En referencia a las provincias en disputa en el Donbass, Donetsk y Lugansk, el excanciller acusó a Ucrania de no cumplir con los términos de los Acuerdos de Minsk de 2014 y evaluó que la mejor manera de lograr la paz en la región sería «una solución similar a del modelo de cantón suizo», es decir una división en cantones o provincias semiautónomas.

Schroder, socialdemócrata y canciller alemán de 1998 a 2005, preside actualmente el directorio de la compañía de oleoductos Nord Stream y hasta mayo formó parte del directorio de Rosneft,​ empresa de petróleo propiedad del Estado ruso, a la cual renunció luego de meses de presión.

While on vacation in Moscow, Schroder has ‘good news’ from Putin. It turns out that #Russia is ready to stop war.Just #Ukraine must give up Crimea, not join #NATO, etc. Calls sent through agents of influence must be perceived as such-clear Ukraine of Russia without any scruples! pic.twitter.com/Hcp4cRqDNt

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 3, 2022