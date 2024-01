Schumacher de entrecasa

Cuando tenía veinte me decían Schumacher. Manejaba un Ford Ka que -en ese entonces, plenos noventa- era una suerte de versión galáctica del antiguo escarabajo. El mío era negro con vidrios polarizados, una pequeña nave a la que subía una multitud de amigas que quedaban absortas no tanto con la velocidad sino con mi actitud al volante. Ellas me bautizaron Schumacher y en más de una ocasión, en algún semáforo, otros conductores también me gritaron ese apellido, pero no con el mismo cariño y asociado a algún improperio.