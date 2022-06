Scioli se definió como un ‘productivista, un desarrollista nato’ y rechazó que haya cepo al dólar

Scioli brindó una entrevista a Télam este sábado por la tarde en su su casa de Dique Luján. Foto: Raúl Ferrari.

El flamante ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, se definió como un «productivista, un desarrollista nato», al tiempo que rechazó nuevamente que exista un cepo al dólar y puso como ejemplo de esto el volumen de importaciones que existe en la actualidad.

En una entrevista con Télam, Scioli dijo que el desafío de la coalición de gobierno es «tener un alto sentido de la responsabilidad» y aseguró que su llegada a la cartera de Desarrollo Productivo no parte de «ninguna especulación que tenga que ver con cuestiones políticas», de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

Scioli, quien asumió el miércoles ante el presidente Alberto Fernández, anticipó que su «primera actividad» será una reunión con pymes y luego con la conducción de la Unión Industrial Argentina, en los primeros días de la próxima semana.

A continuación los principales tramos de la entrevista con Télam:

-Télam: ¿Ya tiene definido dónde va a estar puesto el eje de su gestión?

-Daniel Scioli: El eje va a estar puesto en el trabajo codo a codo con cada sector, con cada empresa. Soy un productivista, un desarrollista nato, así que va a transcurrir por ahí. Mis mejores oficinas van a ser las fábricas y voy a estar a disposición de las empresas y los trabajadores.

-T: El tema del dólar es central en la agenda actual. ¿Cómo va a trabajar esto con el sector productivo?

-DS: Estamos con un récord de importaciones. Esto hay que ponerlo en el contexto en el que se está viviendo en el mundo, con aumentos de precios de la energía, de los alimentos. Con buen criterio el Banco Central y el Ministerio de Economía buscan optimizar lo que es el stock de reservas y a la vez generar más reservas vía mayores exportaciones, atrayendo inversiones y estando muy atentos a maniobras especulativas por acumulación de stock o aprovechando la brecha cambiaria.

-T: ¿Qué respuesta tiene cuando desde el sector empresario dicen que hay un cepo con el dólar?

-DS: No hay cepo. En la actualidad las importaciones son el doble de lo que había en años anteriores. Por eso, el uso criterioso, óptimo, de las reservas, cómo el monitoreo permanentemente, me parecen un acto de responsabilidad.

-T: ¿Continuarán los funcionarios que estuvieron con Matías Kulfas? ¿Piensa crear alguna nueva secretaría?

-DS: Los secretarios están confirmados. Crear nuevas áreas seguro que no, porque tenemos poco tiempo y mucho trabajo por hacer. Tenemos un ministerio ordenado, con un programa con líneas claras de acción. Me voy a avocar a la problemática de las pymes, también al área del conocimiento, a seguir industrializando la Argentina y al tema de la minería como sector para la generación de dólares.

-T: ¿La minería va a ser un sector clave en su gestión?

-DS: Es un sector que ha madurado mucho con respecto a la sustentabilidad, al cuidado ambiental, también hay un interés creciente de grandes inversiones de todo lo que es el cobre, el litio y otros metales. Vamos a reunirnos con cada uno de los sectores.

Todo lo que sean lugares estratégicos y generadores genuinos en este contexto tendrán una gran relevancia y particularmente todo lo que está ocurriendo con Vaca Muerta y la puesta en marcha del gasoducto.

-T: Más allá de que Comercio Interior ya no está más en la órbita de Desarrollo Productivo, ¿el tema precios, la inflación, lo preocupa?

-DS: Todo tiene que ver con todo. Soy de los que creen que si bien hay funciones directas de los ministerios y las secretarías, todos podemos ayudar. El Ministerio de Desarrollo Productivo, en cuanto a generación de divisas, aumentar la capacidad instalada y aumentar la oferta, puede colaborar también con este tema, que es prioritario en la agenda del Ministerio de Economía, que es la lucha contra la inflación.

-T: Su llegada a Desarrollo Productivo, más la incorporación de Agustín Rossi a la AFI, ¿puede ser leída como una nueva etapa política del gobierno?

-DS: Son los cambios que ha decidido el Presidente para ir readecuando el funcionamiento de su Gobierno, para la gobernabilidad, para la gestión. El Presidente cuando me envió a Brasil me dijo con toda claridad: ‘Daniel, hacé lo que tengas que hacer, pero tenemos que encauzar la relación con Brasil’.

-T: ¿Qué le pidió Alberto Fernández cuando lo convocó ahora?

-DS: En primer lugar me pidió que me haga cargo. En segundo lugar, que desarrolle toda mi experiencia. Y después está el factor confianza, que viene de que nos conocemos de tantos años. Y volvió a repetir lo mismo que me dijo cuando me encargó el tema Brasil: ‘Hacé lo que tenés que hacer’.

-T: ¿Qué lectura tiene el político Scioli, el ahora ministro Scioli, de este gobierno de coalición en el que hay tensiones? Cómo es su vínculo con las distintas patas que tiene la coalición de gobierno?

-DS: Yo creo que tenemos que tener un alto sentido de la responsabilidad, lo que fue el sentido del voto de 2019, la gente diciendo muévanse para defendernos. En este caso en la diversidad, en el debate interno que puede haber, hay que seguir unidos y yo tengo muy buena relación con todos los sectores que vengo trabajando desde hace muchos años con distinta responsabilidad.

Yo me voy a dedicar a mis responsabilidades que tienen que ver con las leyes que están pendientes en el Congreso, como la ley de autopartes, Compre Argentino, la ley agroindustrial, para encontrar respaldo a políticas de Estado y de intereses comunes con todos los sectores políticos

-T: ¿Cómo fue el trabajo en Brasil para poder cumplir con lo que le encomendó el Presidente, de hacer más fluida la relación con Jair Bolsonaro, porque hubo bastantes ruidos?

-DS: Es mi especialidad, en cuanto a lograr ‘desestresar’ situaciones, resolver este tema de la relación de manera pragmática, porque la relación atravesó muy malos momentos, y eso se veía reflejado en cualquier indicador que uno tomaba: las controversias que había sin resolver, la baja del comercio bilateral, Brasil había dejado de ser el socio comercial número 1 de la Argentina. A pesar de que llegué a Brasil en plena pandemia, uno por uno me recorrí todos los Estados, me reuní con los gobernadores, con los prefectos y así movilizamos oportunidades para la Argentina.

-T: ¿Qué lectura hace de la oposición y la situación de confrontación que se observa en el Parlamento?

-DS: Yo me voy a dedicar a mis responsabilidades que tienen que ver con las leyes que están pendientes en el Congreso, como la ley de autopartes, Compre Argentino, la ley agroindustrial, para encontrar respaldo a políticas de Estado y de intereses comunes con todos los sectores políticos.

-T: ¿Está viendo en el horizonte de 2023 la posibilidad de ser nuevamente candidato a Presidente?

–DS: En mi llegada al Ministerio de Desarrollo Productivo no hay ninguna especulación que tenga que ver con cuestiones políticas. Lo que busco es ayudar en este momento. La mejor manera de colaborar es hacer bien mi trabajo.

-T: ¿Cómo impacta en el Ministerio de Desarrollo Productivo la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner?

–DS: Cuando estaba en Brasil yo ya estaba hablando de la importancia del gasoducto. Es una obra de impacto binacional con Brasil y particularmente para solucionar el problema estructural de déficit histórico que tenemos en la Argentina, para poder exportar cada vez más gas. Va a tener impacto para la economía nacional de ahorro de divisas, de ahorro fiscal. Y todo lo que podamos colaborar con quienes llevan adelante este proyecto -sea en el sector público o privado- estamos a su disposición.

-T: Por último, las elecciones en Brasil están en pleno proceso de definición, con Lula y Bolsonaro como principales candidatos. ¿El futuro presidente de Brasil puede ser determinante para la Argentina?

–DS: Nos va a dar un embrión muy importante si nos ponemos de acuerdo en estos puntos que yo he identificado como prioritarios: integración energética, integración de infraestructura, el tema monetario, plantas de fertilizantes, industrializar el litio porque se viene la electromovilidad. Todos estos factores son claves y lo he conversado en profundidad con el actual gobierno y con Lula particularmente.