Se advierte sobre la ilegalidad en la venta de entradas del Festival de La Salamanca

El fiscal municipal, Walter Peralta Rondano, en nombre de la Comisión Organizadora del Festival Nacional de La Salamanca inició el proceso de denuncia judicial para identificar a los autores de la venta ilegal de entradas a un precio irrisorio no acorde al real por medios no oficiales y ajenos al evento, causando perjuicio a los eventuales compradores.

En este sentido, se indicó que al tratarse de entradas ilegales, las mismas no se encuentran registradas en el sistema de control de ventas por lo que será imposible para quienes las adquirieron tener acceso al evento.

Todo lo manifestado no solo afecta a las personas estafadas sino también a la organización y el buen nombre del Festival Nacional de La Salamanca por lo que se recomienda a la comunidad realizar la compra de entradas a través de la página web oficial del festival www.festivallasalamanca.gob.ar

Los puntos de venta físicos y sus horarios de atención son la Dirección de Rentas de la Municipalidad de La Banda, ubicada en 25 de Mayo y Chacabuco de 9 a 20 horas.

También se habilitará el local de la productora “Pago Donde Nací”, en días y horarios comerciales, ubicado en calle Independencia Nº 253 (Local 3 Galería Gigli).