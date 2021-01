Se agrava la disputa entre Conte y Renzi y peligra el Gobierno italiano – Télam

Giuseppe Conte inici su segundo perodo como premier en septiembre de 2019



El Gobierno italiano consideró que sería una “crisis inexplicable” la ruptura entre el premier Giuseppe Conte y el expremier y senador oficialista Matteo Renzi, que podría derivar en la caída en las próximas horas del Ejecutivo de coalición iniciado en septiembre de 2019.

“Gobierno a un paso de la crisis, Renzi camino a la ruptura”, tituló el diario Corriere para definir la situación que enfrenta el Ejecutivo iniciado el 5 de septiembre de 2019 con Conte a la cabeza y sostenido actualmente por el Partido Democrático, el Movimiento Cinco Estrellas, Italia Viva y Libres e Iguales.

Pasadas las 22 horas de Italia (18 de Argentina), Conte inició una reunión de gabinete de la que participarían las dos ministras que el sector de Renzi, Italia Viva, tiene en el Ejecutivo, a la espera de que las últimas negociaciones eviten la crisis de Gobierno.

“Creo que aún quedan las condiciones para que todos hagan un gesto de responsabilidad”, planteó el ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, al entrar a la sede del Ejecutivo pasadas las 21 de Italia.

“Una crisis de Gobierno sería inexplicable”, agregó en declaraciones televisivas el canciller y referente del Cinco Estrellas, Luigi Di Maio.

Desde Italia Viva, en tanto, el diputado Ettore Rosatto planteó a Télam que “el presidente del Consejo tiene todo en sus manos hace semanas”, buscando delegar la responsabilidad de la caída del Ejecutivo en el premier.

“Nosotros le enviamos una carta con propuestas programáticas: queremos que nos diga en qué se puede avanzar y en cuáles no porque los otros miembros de la coalición no están de acuerdo. No queremos elecciones, estoy convencido de que no las habrá, pero tampoco un Gobierno inmóvil ante la pandemia”, agregó Rosatto.

Según la cadena RAI, Renzi podría anunciar su salida del Gobierno con una conferencia de prensa durante el miércoles.

Los ataques de Renzi comenzaron el mes pasado

El Gobierno sufre hace más de un mes los embates de Renzi, líder de Italia Viva, disconforme con la gestión de Conte con la pandemia de coronavirus y quien amenaza con retirar esta noche a las dos ministras que tiene en el gabinete.

“Gobierno al borde de la crisis”, tituló en tanto el diario La Repubblica, enfocado en la posibilidad real de una ruptura de parte de Renzi.

Italia Viva, fundado por Renzi en septiembre de 2019, cuenta con solo 30 de los 332 diputados y 18 de los 160 senadores del oficialismo, entre ellos el expremier, pero su apoyo aparece como central para garantizar la mayoría de la coalición oficialista.

Los ataques de Renzi comenzaron a inicios del mes pasado con reclamos para que Conte diera al Parlamento el control y la distribución de los 209.000 millones de euros que Italia recibirá desde Europa para hacer frente a la recuperación pospandemia.

Conte retocó el borrador original de la distribución de fondos y buscaba la aprobación del Gabinete a última hora del martes en reunión de Gabinete.

En caso de una salida de Renzi de la coalición oficialista, se abren varias alternativas para la continuidad o no del Gobierno.

La posibilidad más comentada hasta este martes era el “rimpasto”, o cambio de gabinete, con el que Conte podría abrir las puertas del Ejecutivo a una renovación de ministros, que daría más espacio a la fuerza de Renzi.

Si la salida de Italia Viva aparece como inevitable, la primera opción para Conte sería tratar de buscar la mayoría de los 630 diputados y 315 senadores que componen el Parlamento sin los votos de la fuerza de Renzi.

Otra de las posibilidades que mencionan analistas es el denominado “Conte Ter”, en caso de que Conte presente su renuncia al Parlamento para inmediatamente después buscar un encargo del presidente Sergio Mattarella para formar un nuevo Gobierno, ya sin Italia Viva.

Un camino similar usó ya Conte en agosto de 2019, cuando forzó la caída de su primer Gobierno, que tenía el apoyo del Cinco Estrellas y de la derechista Liga, para buscar el encargo de Mattarella para formar el Ejecutivo que inició en septiembre y que continúa encabezando.

La salida más abrupta a la crisis del Ejecutivo sería la disolución de la actual Legislatura, iniciada en marzo de 2018 y que debería durar cinco años, para convocar a nuevas elecciones que renueven las dos Cámaras.

La opción del “voto anticipado”, de todos modos, enfrenta la dificultad de que antes debería tratarse y sancionarse una nueva ley electoral, ya que de acuerdo a una ley aprobada en 2019 para recortar la cantidad de legisladores, las próximas elecciones elegirán 400 diputados y 200 senadores.

Conte inició su segundo período como premier el 5 de septiembre de 2019, en base al apoyo del PD, el Cinco Estrellas y LeU, grupo al que luego se sumó Italia Viva, formada ese mismo mes como una escisión de los democráticos.

Tras los embates de Renzi, premier de febrero de 2014 a diciembre de 2016, podría esconderse la intención del político florentino de ser propuesto para ocupar la secretaría general de la Organización del Atlántico Norte (OTAN), según algunas versiones de la prensa italiana.