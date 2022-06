Se agrava la falta de gasoil: a los reclamos de transportistas, se le suman los Camioneros de Santa Fe

La escasez de gasoil en una veintena de provincias pone en jaque actividades productivas y de la agroindustria pero también un sector de Camioneros, la delegación Santa Fe, se ha visto perjudicada por la situación y amenaza con medidas de fuerza si el gobierno no logra garantizar el normal abastecimiento del fluido.

Frente a las recurrentes quejas en el rubro del transporte, en la secretaría de Energía informaron que en mayo aumentaron las importaciones de este combustible y ahora negocian aumentar el componente de biodiesel para hacer frente a la merma en el stock de las estaciones de servicio. Aducen que el crecimiento de la industria y la cosecha gruesa no han hecho más que agudizar la falta de este producto.

En las últimas horas el presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEAAC), Roberto Guarnieri, denunció que la falta de gasoil no logra revertirse y ha desencadenado que algunos estacioneros apliquen sobreprecios en la carga.

A nivel nacional, Camioneros no se ha manifestado. Sí lo ha hecho el titular del sindicato de Camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio, que advirtió que «hay un solo culpable que es el gobierno (nacional), a través de la Secretaría de Energía que no tuvo la previsión que tendría que haber tenido en este caso». Es que hace semanas que la escasez de fluido comenzó en las provincias del norte y con el correr de los días se ha extendido hacia la región centro.

El dirigente ha participado de una reunión de la Mesa Multisectorial de Energía y Transporte de su provincia. A la salida del encuentro, manifestó que el gremio se encuentra en “alerta permanente” y que no descartan medidas de acción directa si no se soluciona el abastecimiento de combustible en todo el país.

«En nuestro caso, nos genera demoras enormes para los choferes que tenemos que recorrer estaciones de servicio para tratar de ir cargando el poco combustible que nos dan», explicó, en declaraciones periodísticas.

Asimismo, el dirigente sostuvo que ante el aumento de demanda estacional, «ese combustible siempre se trae de afuera. Ahora no está apareciendo, no lo están comprando y genera que cada vez sea más complicado y se genere una bola de nieve: si no aparece el combustible rápidamente o no buscamos una alternativa vamos a ir empeorando en el abastecimiento del resto de la mercadería».

En este sentido, explicó el eventual problema en la distribución de mercaderías que podría gatillar el faltante de combustibles. «El 95 % de la carga o de la mercadería que se consume en el país se transporta a través de camiones. Son los insumos básicos que consume la gente en su casa y con esta situación empieza a temblar esa cadena logística que tenemos que sostener».

También el fenómeno podría impactar en los rodados frigoríficos: «Son equipos de frío que van a combustible y si ese camión no tiene la garantía para mover esa mercadería en esas condiciones, ese camión no sale».