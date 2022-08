Se casan Carolina Losada y Luis Naidenoff: ya tienen fecha

En julio de este año Luis Naidenoff y Carolina Losada confirmaron su romance y comenzaron a mostrarse en público. Hoy, poco más de un mes después, los senadores sorprendieron nuevamente y anunciaron que van a casarse.

«Estábamos hablando y me dijo que se quería casar. ‘Ah bueno’, le dije yo. ‘¿Vos también te querés casar?’, me preguntó», relató Losada en diálogo con Todo Noticias (TN) sobre el momento de la propuesta.

Y continuó: «Le contesté que no me estaba preguntando a mí. ‘¿No te tenés que arrodillar para eso?’, le dije. Él se rió, se arrodilló y me propuso casamiento. Claro que le dije que sí».

«Se dio como se dan las cosas, naturalmente. Como cualquier persona que se enamora», manifestó la legisladora santafesina de Juntos por el Cambio sobre el inicio de su relación, y el senador, su futuro esposo, reafirmó: «Estamos bien, muy felices».

En esta misma línea añadió: «Creo que la situación es tan compleja que tampoco queremos mezclar y confundir un sentimiento muy sano y muy lindo para nosotros con algún tipo de especulación cuando la gente está tan golpeada. El mensaje quizás sea que hay que vivir con intensidad. Se siente de corazón y cuidamos este espacio».

«Tenemos fecha», reveló Naidenoff sobre el casamiento, aunque evitó especificar cuándo y dónde darán el sí.

¿Cómo comenzó el romance entre Losada y Naidenoff?

La pareja confirmó su romance a mediados de julio de este año, momento a partir desde el cual comenzaron a demostrar su amor en público y se volvió usual verlos juntos en la Cámara de Senadores.

Ella, ex modelo de 49 años, se separó en diciembre de 2021 de quien había sido su pareja por 17 años, mientras que él, dirigente radical de 55 años, enviudó en 2018 después de que su hijo y su esposa fallecieran por inhalación de monóxido de carbono.

Si bien Losada y Naidenoff se conocieron cuando ella se sumó a la Cámara alta, en diciembre del año pasado, su vínculo amoroso nació meses después.

La pareja durante la visita a la Exposición Rural en la que dieron a conocer su relación.

Ya para el 23 de julio de 2022 hicieron su primera aparición juntos en público y recorrieron la Exposición Rural de Palermo, momento en el que se fotografiaron con la gente, saludaron y brindaron una entrevista radial donde hablaron sobre su relación.

«Estoy regalado y lo asumo», expresó Naidenoff en aquel momento respecto de su situación sentimental. En diálogo con el periodista Baby Etchecopar, reveló que cuando acompañó a Losada durante la campaña electoral del 2021 lo hizo porque «estaba totalmente loco» por ella.

«Yo ni bola en ese momento», confesó la ex panelista de A24, aunque luego añadió: «Me ayuda, me cuida, me enseña. Algo bueno dentro de todo lo que pasa».​

