Se conmemora otro aniversario de la creación del aguinaldo en Argentina

Con el objetivo de brindar un alivio de cara a las fiestas y por la fuerte crisis económica que atraviesa el país, los empleados municipales de La Matanza recibirán un bono de $12.750 en el mes de diciembre, así lo anunció Fernando Espinoza, intendente del partido.

“Argentina está viviendo una grave crisis que golpea muy duro a nuestros trabajadores, por lo que este bono representa una ayuda fundamental para sus familias. Queremos que haya justicia para cada uno de ellos, quienes le ponen el cuerpo a esta difícil situación nacional”, resaltó Espinoza, tras anunciar su primer decreto.

El reciente intendente juró el viernes pasado en la explanada de la Catedral de San Justo. En el acto estuvo la ex presidente Cristina Fernández , a quien le dedicó unas palabras: “Nunca me olvidaré de tu gesto de venir. No te tengo que dar la bienvenida porque vos sabes que La Matanza fue, es y será tu casa. Me voy a romper el alma, hasta dar el último segundo de mi vida por La Matanza, que es, fue y será peronista”.

En el marco del decreto, Espinoza también explicó que “esta decisión se da en el marco de un modelo de gestión que prioriza tanto el ingreso de los trabajadores y trabajadoras, como la inversión social para enfrentar lo peor de la crisis”.

Para concluir el jefe comunal mencionó que “ terminamos con 4 años de mucho dolor y angustia, y estoy convencido de que, con Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) en la Nación; y con Axel (Kicillof) y Verónica (Magario), en la provincia de Buenos Aires, vamos a poner en movimiento la economía para que Argentina vuelva a estar de pie”.

También asistieron el diputado provincial Julio Pereyra, Roberto Feletti, ex secretario de Hacienda de La Matanza, el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez, el senador provincial Luis Vivona, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, el ex piloto y diputado provincial Marcos Di Palma y Julián Domínguez.