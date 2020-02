Se creó la Comisión de Presupuesto en el Senado y el miércoles 05/02 darán luz verde a la Ley de Deuda Externa – NCN

Ni bien se aprobó en Diputados la Ley que propuso el ministro Martín Guzmán para tratar la Deuda Externa, en el Senado de la nación ya se definió el cronograma para sancionar la Ley lo antes posible. La normativa tendrá luz verde con apoyo de la oposición. Los detalles:

Ya está todo listo para que vuelva la actividad en la Cámara Alta, y es que el próximo miércoles 05 de febrero se sancionará la Ley de Deuda Externa propuesta por el Poder Ejecutivo y presentada por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En ese contexto, en el Senado nacional ya se creó la Comisión de Presupuesto que dará luz verde al ministro para tratar de arreglar el tema de la deuda argentina.

La Comisión de Presupuesto que se reunirá el martes 04/02 para emitir dictamen y el oficialismo convocó a una sesión para el miércoles con el plan de sancionarlo.

Dicha comisión la presidirá el senador Carlos Caserio, y tendrá un total de 17 senadores: 10 del lado oficialista y 7 del lado opositor.

Por el lado oficialista integrarán la comitiva:

Maurice Closs. (Misiones)

Beatriz Mirkin. (Tucumán)

Jorge Taiana. (Buenos Aires)

Edgardo Kueider. (Santa Fe)

Roberto Mirabella. (Santa Fe)

Rubén Uñac. (San Juan)

María Teresa González. (Formosa)

Antonio Rodas. (Chaco)

Ana Ianni. (Santa Cruz)

Del lado de la oposición estarán:

Esteban Bullrich. (Buenos Aires)

Martín Lousteau. (Buenos Aires)

Víctor Zimmerman. (Chaco)

Silvia Elías de Pérez. (Tucumán)

Julio Martínez. (La Rioja)

Claudio Poggi. (San Luis)

Juan Carlos Romero. (Salta)

En las próximas horas, la Presidencia de la Cámara emitirá el decreto para convocar oficialmente a sesión especial.

Qué otros temas se tratarán en la sesión:

Asimismo, el Senado les dará ingreso formal a los pliegos de los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo para desempeñarse como embajadores.

Entre los pedidos de acuerdo para el cuerpo diplomático figuran los del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada (México); Jorge Argüello (Estados Unidos); el ex senador Fernando “Pino” Solanas (Unesco); y el ex vicepresidente de la Alianza y ex representante en el Mercosur Carlos “Chacho” Álvarez (Perú).

También, los diplomas de los ex gobernadores entrerriano Sergio Urribarri; bonaerense Daniel Scioli; y chaqueño Domingo Peppo, para ocupar las embajadas en Israel, Brasil y Paraguay, respectivamente.

Además, se elevarán los pliegos de Rodolfo Gil, destinado a Portugal; Carlos Raimundi, para la OEA; y Alberto Iribarne, ex ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner, para ocupar la sede en Uruguay.

Asimismo, en la sesión de acuerdos el oficialismo pretende retirar el pliego de Inés Winberg de Roca, propuesta por el gobierno de Mauricio Macri para encabezar la Procuración General de la Nación e ingresar el del juez federal Daniel Rafecas, impulsado por Fernández para ser jefe de los fiscales.