Se define el ATP de Buenos Aires, que no tendrá campeón argentino

El cordobés Londero no pudo con el noruego, quien se llevó la semifinal por 4-6, 7-5 y 6-1, en algo más de dos horas de juego en el court central “Guillermo Vilas” del Buenos Aires Lawn Tennis. Mientras el cordobés buscaba el partido decisivo, Diego Schwartzman anunció en conferencia de prensa que abandonaba el torneo debido a un lesión que lo mantendrá varias semanas de baja en el circuito.

Por ese motivo, el tenista noruego definirá el certamen ante el portugués Paulo Sousa, quien era el rival de Schwartzman, finalista del 2018.

El torneo ATP de Buenos Aires reparte 250 puntos para el ranking y 568.000 dólares, y hace 12 años que un argentino no puede alzarse con el título, ya que el último fue el cordobés David Nalbandian, en el 2008.

“Físicamente me siento muy cansado y con una lesión que no me deja jugar, por más ganas que tenía. Prácticamente los médicos me lo negaron y lo esperé hasta último momento porque era Buenos Aires”, expresó Schwartzman en declaraciones a TyC Sports.

La lesión se produjo en el último punto del partido de cuartos de final ante el uruguayo Pablo Cuevas, que terminó ganando por (5-7, 7-6 y 7-5).

El jugador argentino confirmó además que se bajará de los torneos de Río de Janeiro y Santiago de Chile, que completan la gira de polvo de ladrillo, y aún está en duda si podrá formar parte del equipo de Copa Davis en el choque ante Colombia.

El número uno de Argentina había sido finalista del ATP de Córdoba, donde cayó ante el chileno Christian Marín.

Londero lo dejó escapar

En un partido que se perfilaba como complicado, Juan Ignacio Londero (69 del ránking) se quedó sin resto físico para frenar la potencia del noruego Ruud (45), quien de esta manera se clasificó por primera vez a una final de un torneo ATP.

Londero se quedó con la primera manga por un 6-4 que lo encontró firme en su juego y sólido en la base, más allá de los embates del joven de 21 años nacido en Oslo.

Para la segunda todo siguió siendo muy parejo, pero parecía que el cordobés de Jesús María podía quedarse con el partido, cuando se puso 5-4 y el saque de su rival.

Un quiebre le hubiera permitido quedarse con el pasaje a la final, pero no estuvo acertado y eso el escandinavo lo aprovechó para igualar en cinco y cerrar el set 7-5, ganando 14 puntos seguidos.

En el tercer set Londero evidenció cansancio y algunos calambres que le impidieron responder a la sólida derecha de Ruud, quien se ganó el derecho de alcanzar la final ante un Paulo Sousa que llegará descansado, dado que no tuvo que jugar.