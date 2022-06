Se desarrolló con éxito el Patio Cultural Día del Padre en el barrio Villa Rojas I

El viernes a la tarde, la Municipalidad de La Banda realizó con éxito la edición especial del «Patio Cultural, Día del Padre», en el barrio Villa Rojas I, donde hubo números artísticos y feria de emprendedores.

El intendente Roger Nediani participó en esta actividad y también realizó una caminata por el barrio acompañado por concejales, dirigentes y militantes, donde dialogó de forma directa con los vecinos que lo recibieron con gran entusiasmo.

Nediani destacó lo siguiente sobre la edición especial de este programa municipal: «Hoy estamos en esta edición especial del programa «Patio Cultural», llevando nuestra cultura y nuestra música a los diferentes barrios; creemos que esto de alguna manera nos ayuda a todos los vecinos a compartir y confraternizar.

Además tuvimos la oportunidad de caminar un poco el barrio y conversar con los vecinos, algunos incluso me invitaron a pasar a sus viviendas, esto es algo muy importante para cualquier dirigente político, tener la oportunidad de dialogar directamente con la gente y acercarles nuestro mensaje y nuestras propuestas electorales. Recordemos que el 7 de agosto, los bandeños vamos a ir a una elección nuevamente y en este sentido queremos contarle al vecino lo que tenemos pensado seguir haciendo en la ciudad.

Creemos que nosotros hemos logrado un gran cambio en la ciudad, estamos trabajando mucho en lo que son obras de infraestructura básica y queremos seguir por ese camino porque entendemos que es lo que mas necesita la ciudad de La Banda.

Finalmente, decirle a todos los vecinos bandeños que vamos a seguir caminando los barrios para mantener un contacto directo con los ellos porque queremos escucharlos y saber cuales son sus necesidades».

Por su parte, un vecino del lugar, «Lucho» Jaime, expresó lo siguiente: «Agradecer la participación de mis vecinos y destacar el buen comportamiento que tuvieron.

Vemos que nuestro intendente viene realizando muchas obras, no promete algo y después no vuelve. Quiero destacar la forma de trabajar que tiene el intendente Nediani, el vecino le pide una cosa y al otro día envía a su gente para realizar el trabajo solicitado. Eso es lo que queremos de un intendente y espero que todos podamos apoyarlo en las próximas elecciones».

El encuentro estuvo conformado por una feria de emprendedores y las actuaciones en vivo de grupos musicales como Hijos de La Banda, JL y los buenos del cuarteto, Dúo Gómez Castillo, Mía Ferreira, Los Palmareños y la Murga del Centro Cultural «La Telesita.

Cabe destacar que la organización estuvo a cargo de diferentes áreas y de los concejales Gabriel Santillán, Mirian Martín, Carlos Ruiz y otros.