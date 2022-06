Se desarrolló una reunión informativa sobre el acuerdo UE-Mercosur – NCN

Con una numerosa asistencia de diputados y diplomáticos de 16 países, se realizó este jueves una reunión informativa de la Comisión de Mercosur, presidida por Fernando Iglesias, para debatir acerca de las perspectivas del acuerdo Unión Europea-Mercosur junto a Javier Niño, Director de gestión para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, y Amador Sánchez Rico, embajador de la UE en Argentina.

La delegación europea se completó con Cristina Lobillo Borrero, titular de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, y Myriam Ferran, Directora Adjunta de Cooperación Europea.

El español Niño Pérez comenzó su intervención con una confesión: “Debo decirlo: creo que la Unión Europea no ha sabido valorar la relación con América Latina y el Caribe, y creo que tenemos una agenda en común que debemos desarrollar”. Y agregó: “En nuestra relación con América Latina, el Mercosur sería trending topic, como se dice en el ámbito de las redes sociales hoy. El acuerdo tiene un valor comercial notable, pero también de valores políticos y sociales entre las dos regiones”.

El funcionario europeo señaló que conocen en Bruselas los desafíos que conlleva aprobar este acuerdo porque ello implica “satisfacer los intereses de los 27 países de la UE”. Pero que es “necesario”.

Además, resaltó el potencial que tiene Argentina para el bloque europeo por el “potencial energético, sobre todo en petróleo, gas y litio”. “No se puede desaprovechar el momento.”

“Estamos muy satisfechos con la presencia de diputados y embajadores de los dos bloques regionales, que habla a las claras de la importancia que le asignamos a la concreción de este acuerdo UE-Mercosur”, señaló Fernando Iglesias, presidente de la Comisión. “Creo que el Mercosur no tiene salida sin el acuerdo con la Unión Europea. Parece jugada esta declaración, pero nos empezamos a tratar entre países de lastres y eso no conduce a nada”, añadió.

Iglesias destacó la presencia del jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. “Ustedes saben que no nos llevamos bien con el oficialismo, pero su presencia es muy simbólica de la importancia que tiene este tema, que es una política de Estado.”

Para el embajador Sánchez Rico, “este debate ocurre en momento muy oportuno, por la injustificada guerra en la que nos metió Putin, que, aunque parezca mentira, nos abre nuevas oportunidades. Nos necesitamos mutuamente los dos bloques”.

Asistieron embajadores y altos representantes diplomáticos de 16 países de los dos bloques regionales: Bolivia, Paraguay, Uruguay, Bulgaria, Croacia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.