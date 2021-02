Se disipa la volatilidad en bolsas

Londres, Inglaterra, 2 de febrero 2021, – Las bolsas europeas van por su segundo día consecutivo de alzas esta tarde, con todos los índices en verde, de acuerdo con la plataforma global multiactivos eToro. La semana pasada, al parecer, marcó una oportunidad de entrada para los inversionistas.



El cierre de los índices globales la semana pasada, especialmente los de EU, empujó los precios hacia algunos primeros niveles de soporte, en un horizonte temporal de corto plazo.



En este sentido, tanto en Europa como en Estados Unidos, la respuesta de ayer fue bastante clara. Las acciones en la bolsa se compraron, así como materias primas, plata sobre todo, en un entorno para el que cualquier corrección, por mínima que sea, sigue siendo una oportunidad de compra.



En Estados Unidos, las bolsas abren hoy al alza, tras el día de ganancias de ayer. Vienen datos de reservas petroleras hoy, lo mismo que reportes del sector Tecnología y Energía. El dólar sube, ante una declaración de la Oficina Presupuestal del Congreso, que afirma que EU volverá a su nivel de Producto Interno Bruto (PIB) previo a la pandemia a mediados de este mismo año.



La potencial inestabilidad relacionada con algunos movimientos en valores sujetos a la atención de los inversionistas minoristas no representa una amenaza a la fecha, sino una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza y composición del mundo inversionista para el futuro cercano.



-0-



Resumiendo el mes de enero, algunas tendencias continúan siendo bastante claras: el Nasdaq sigue siendo el índice más sólido y su volatilidad tiende a ser menor incluso en días de corrección general, con un desempeño anual hasta la fecha de 4%. mientras que los otros índices bursátiles estadounidenses siguen siendo más débiles.



Esta situación muestra cómo la rotación del sector del crecimiento al sector del valor es todavía bastante tímida y, no solo eso, uno se pregunta si alguna vez comenzará.



Esta noche se darán a conocer los resultados de Amazon, esperados por los inversionistas como barómetro de la dinámica del consumo, en Estados Unidos en particular: un año después del estallido de la pandemia, uno se pregunta hasta qué punto el negocio del comercio online podría verse afectado por la reapertura paulatina de diversas áreas de la economía local.



Hasta ahora, los mercados han reaccionado débilmente a las fuertes cifras que están reportando las empresas, una señal de que gran parte del crecimiento parece estar ya descontado en los precios. Veremos si sigue siendo así en la continuación de la temporada de reportajes.



En Europa, la atención sigue alta hacia los datos relacionados con la propagación de la Covid-19, además de la evolución de la crisis gubernamental en Italia. Sin embargo, esto no afecta el sentimiento general.



ENFOQUE TÉCNICO

PETRÓLEO



En línea con la apreciación general de las materias primas, el WTI rompió la cifra de distribución que se había formado en las últimas horas, superando el umbral de 54 dólares por barril por primera vez en un año. La ruptura se produjo con una volatilidad limitada pero con buena dirección. Una primera resistencia significativa se encuentra en el área de 54.8 dólares, mientras que los siguientes objetivos están entre 57.5 y 59.7 dólares. En esta etapa, el nivel de tenencia clave sigue siendo de 51.4 dólares, por debajo del cual el panorama general se debilitaría sustancialmente. La volatilidad del instrumento sigue siendo un elemento muy constructivo de esta fase para el WTI.



ENFOQUE FUNDAMENTAL

Nasdaq100: análisis de estacionalidad de febrero



En un informe anterior analizamos cómo, en un horizonte temporal de 15, 10 y 5 años, el S&P500 vive en febrero uno de los meses más delicados, en términos de desempeño, de los primeros seis meses del año.



Repetimos el mismo análisis en el Nasdaq100, con referencia al horizonte temporal de 20, 10 y 5 años. Podemos observar que esta tendencia, más sutil en el S&P500, es particularmente marcada en el caso del Nasdaq. Mirando el período 2000-2020, observamos cómo el índice cerró en negativo en 12 de 20 ocasiones (60%), para un desempeño acumulado en los últimos 20 años en febrero negativo de alrededor del 30%. Claramente, tenemos que ver 2001 como un año especial en este sentido, habiendo coincidido con el peor mes para el Nasdaq en la crisis de 2001, con una corrección de 26.5%.



Si excluimos 2001 y, al mismo tiempo, acotamos el horizonte temporal a los últimos diez años, el panorama general de febrero arroja valores mucho más tranquilizadores para el índice tecnológico.



De hecho, en el período 2010 – 2020, el índice cerró positivamente en alrededor de 65% de los casos, con un desempeño acumulado en febrero igual a 19.2%. En este sentido, el único año decididamente negativo fue el pasado mes de febrero, con una pérdida de 5.8%. Claramente, el pasado febrero también influye en el análisis de los datos de los últimos 5 años.



En conclusión, el análisis sobre la estacionalidad del Nasdaq100 nos recuerda que, estadísticamente, febrero es un mes habitualmente volátil para el índice. Paralelamente, debemos reconocer cómo toda la interpretación de los datos se ve definitivamente afectada por dos años estadísticamente excepcionales (los llamados valores atípicos) como 2001 y 2020.