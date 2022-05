Se está usando la mejor tecnología en avenida Colón, es un trabajo impresionante

La intendenta Norma Fuentes se refirió al trabajo que se lleva a cabo en la paradigmática arteria capitalina. Destacó que se trata de una obra con fondos nacionales con la que el municipio colabora desde la logística. «Es un punto de inflexión en cuanto a tecnología», dijo.

En diálogo con Radio Panorama, la intendenta Norma Fuentes se refirió a la obra que con fondos nacionales se está realizando sobre avenida Colón y que significará la puesta a punto de esa tradicional arteria que atraviesa la ciudad de norte a sur, así como un importante aporte al saneamiento del medio ambiente.

La jefa comunal destacó que para el trabajo, «se está usando la mejor tecnología, es un trabajo impresionante».

«El proyecto de avenida Colón lo conozco por mi formación técnica, no por el cargo que ocupo (…) es una cloaca máxima. La Colón era un desagüe pluvial que después se convirtió por conexiones clandestinas en cloacal» explicó.

Agregó: «Lo que se está haciendo a Colón es un punto de inflexión en cuanto a tecnología. Se intentó hacer en otro momento con otras tecnologías, pero no se pudo. El hormigón se deteriora rápidamente cuando no se usan los materiales adecuados. La maquinaria garantiza que se pongan los caños. Es imposible cavar la colón a cuatro metros de profundidad. No se puede hacer a cielo abierto. Creo que este es el punto final para la problemática de la avenida».

Fuentes subrayó que el municipio colabora con el proyecto en lo que se refiere a corte de calles y reordenamiento del tránsito vehicular. Una vez terminado, destacó «avanzaremos desde el municipio, en materia de ampliación y transitabilidad. Es una obra que demoró mucho en aprobarse y tiene muchos beneficios. Las máquinas no son fáciles de conseguir y la provincia tuvo mucho que ver para que se destraben algunas cuestiones, porque si se aprobó una metodología, cambiarla lleva todo un proceso administrativo».