Se filtró un video del cumpleaños de Amalia Granata y habla de “operación política”

Cumpleaños de Granata

Un video de la celebración del cumpleaños de Amalia Granata, precandidata a senadora por Santa Fe de Juntos por el Cambio, que se llevó a cabo en un espacio cerrado se filtró este martes en redes sociales. Rápidamente salió a responder la viralización del mismo y aaseguró que se trata de una “operación política”.

Las imágenes pertenecen al festejo por su cumpleaños número 40 realizado en el mes de febrero y del que participan algunos famosos, entre ellos el matrimonio de Diego y Yanina Latorre, el periodista de chimentos Marcelo Polino y la modelo Luli Fernández.

Poco después de su difusión, Granata salió a dar explicaciones por Twitter: “El 26/02/21 cumplí 40 años en ese momento regía DISPO, no ASPO. Reuniones sociales en lugares cerrados hasta 20 personas estaban permitidas. Mis invitados fueron 10 y en una galería al aire libre”, escribió.

Y luego amplió en mayúsculas: “Las operaciones berretas de la vieja política no me van a amedrentar”.

En diálogo con los periodistas Viviana Canosa y Luis Novaresio en A24, Granata se refirió al video: “Yo cumplí 40 años el 26 de febrero. Los protocolos decían que se podían reunir hasta 10 personas al aire libre”, aseguró y añadió: “Yo invité a 10 personas a mi casa, donde tengo una galería descubierta. Esos videos los sacaron de mis redes. Yo cumplí con todos los protocolos”.

“Esto es una operación política, más sabiendo de dónde publicaron el video. Los que estamos en esto sabemos que ese sitio se maneja con operaciones políticas”, arremetió.

“Lamento que, a 3 días de las elecciones, los otros espacios, en vez de hacer propuestas superadoras para la provincia de Santa Fe, estén tratando de difamarme a mí que fui la única que enfrentó al ministro Marcelo Sain”, ex titular del Ministerio de Seguridad santafesino, “sin el apoyo de ninguno de mis compañeros de la cámara”, se indignó y cerró: “Creo que fue desde mi propio espacio”.





