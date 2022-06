Se firmó la paritaria de estatales nacionales

Al cierre de período anterior con un incremento por encima de la inflación, los gremios estatales nacionales cerraron ahora su recomposición salariar con un 60% hasta marzo del 2023, aunque advierten que es insuficiente.

“De esta manera, el Gobierno no muestra voluntad de cumplir con la promesa que los salarios le ganen a la inflación. Si no controlan los precios, no hay aumento que alcance”, evaluó el Secretario Adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

La mesa negociadora determinó aumentos descendientes que van del 16% en junio, 12% de agosto y octubre, y 10% en enero y marzo. Además, el acuerdo contempla un aumento de hasta el 70% para el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) a partir de un incremento adicional del 10% en el valor de las unidades retributivas que conforman sus ingresos básicos.

Paritaria Nacional de Estatales • 60% de recomposición salarial para el período junio-marzo, con revisión en octubre

+ 10% de aumento en Paritaria SINEP • 16% en junio

• 12% en agosto

• 12% en octubre

• 10% en enero

• 10% en marzo pic.twitter.com/RYlEdVUd78 — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) June 1, 2022

Por otra parte, el dirigente gremial aseguró que, “a pesar de haberse comprometido, no cumplió con el pase a planta permanente. Por eso hemos decidido medidas de fuerza y no descartamos profundizarlas”

También se acordó la continuidad de la suma fija de $4000. EL monto ascendente de reintegro por jardines de primera infancia, que asciende a casi 19 mil pesos; tres veces más desde 2021, y un aumento de viáticos, más actualización de presentismo, compensaciones y adicionales.