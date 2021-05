Se firmó la paritaria de la UTA: el salario básico sube a 90.000 pesos

Después de casi cinco meses de negociación, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordó la paritaria 2021 para los choferes de corta y media distancia que llevará el salario básico a 90.000 pesos en septiembre.

El sindicato que conduce Roberto Fernández y las cámaras empresarias fijaron los nuevos sueldos mínimos a pagarse entre mayo y septiembre próximo.

A saber:

Mayo 2021: 80.000 pesos (70.000 pesos de salario básico + una suma de 10.000 pesos no remunerativos).

Junio 2021: 80.000 pesos (salario básico conformado).

Julio 2021: 90.000 pesos (80.000 pesos de salario básico + una suma de 10.000 pesos no remunerativos).

Agosto 2021: 90.000 pesos (80.000 pesos de salario básico + una suma de 10.000 pesos no remunerativos).

Septiembre: 90.000 pesos (salario básico conformado).

Lo pactado también establece el pago de una gratificación no remunerativa de 30.000 pesos a pagarse en cinco cuotas por los meses enero, febrero, marzo y abril.

Cuota 1: 10.000 pesos con salarios de mayo.

Cuota 2: 5.000 pesos con los salarios de junio.

Cuota 3: 5.000 pesos con los salarios de julio.

Cuota 4: 5.000 pesos con los salarios de agosto.

Cuota 5: 5.000 pesos con los salarios de septiembre.

El acuerdo, que eleva los salarios en un 35,7%, fue celebrado cerca de la medianoche después de horas de negociación entre el gremio y las cámaras empresarias y la supervisión de funcionarios del ministerio de Trabajo y la cartera de transporte.

Según consta en las actas, el nuevo convenio tendrá vigencia hasta diciembre de 2021, con una instancia de revisión previa durante noviembre.

En cuanto a los viáticos, se informó que el pago quedará conformado de la siguiente manera: 9.624 pesos en mayo, 10.992 pesos en junio y 12.360 pesos en agosto.

