Se homologó la paritaria de Comercio: la nueva escala salarial

El gobierno nacional homologó ayer el acuerdo salarial celebrado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector.

Lo hizo a través de la Resolución 1326/20 de la Secretaría de Trabajo, que ratifica los alcances de la paritaria firmada por Armando Cavalieri, titular de la FAECYS, y las autoridades de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El pactó se firmó el miércoles pasado en el ministerio de Trabajo luego de varias semanas de conflicto y en medio de una conciliación obligatoria.

Lo acordado establece:

Incorporar a los salarios básicos a partir de septiembre la suma de 4.000 pesos otorgada mediante DNU 14/20.

También se incorpora a los básicos la suma de 2.000 pesos otorgada mediante acuerdo de Comercio del 27 de febrero 2020.

Se fijó el pago de una gratificación extraordinaria por única vez de 30.000 pesos, no remunerativa y de naturaleza excepcional, a pagarse en seis cuotas mensuales y consecutivas entre octubre 2020 y marzo 2021.

Al monto se le adicionará el pago de adicionales por antigüedad y presentismo.

En caso de los trabajadores a tiempo parcial o jornada recudida, el monto a abonar será proporcional a la jornada laboral cumplida.

Los trabajadores comprendidos en las suspensiones referidas al Art. 223 de la LCT, se les liquidará en forma proporcional.

El acuerdo incluye el compromiso de ambas partes de reunirse nuevamente en enero de 2021 para analizar la evolución de la inflación y negociar una compensación en caso de desfase salarial.

Tendrá vigencia desde el 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021 y alcanza a más de un millón de trabajadores.

La nueva escala salarial de Comercio

CATEGORÍA | NUEVO BÁSICO

Maestranza A | $ 41.790,08

Maestranza B | $ 41.925,50

Maestranza C | $ 42.400,06

Administración A | $ 42.298,45

Administración B | $ 42.501,96

Administración C | $ 42.705,33

Administración D | $ 43.315,59

Administración E | $ 43.824,00

Administración F | $ 44.569,83

Cajeros A | $ 42.467,90

Cajeros B | $ 42.705,32

Cajeros C | $ 43.010,43

Personal Auxiliar A | $ 42.467,90

Personal Auxiliar B | $ 42.806,91

Personal Auxiliar C | $ 43.925,71

Auxiliar Especializado A | $ 42.874,88

Auxiliar Especializado B | $ 43.485,03

Vendedor A | $ 42.467,90

Vendedor B | $ 43.485,16

Vendedor C | $ 43.824,00

Vendedor D | $ 44.569,83

* Escala no oficializada. Estimación de Ignacio Online. A la brevedad será informada por Comercio y actualizada en este artículo.