se lo venimos diciendo en las urnas” – NCN

El candidato a senador nacional de Juntos por el Cambio y actual diputado nacional, Luis Juez, también cruzó el Presidente de la Nación por sus dichos sobre la integración de la provincial al país.

Desde Córdoba, hubo varias opiniones muy duras contra Fernández. Una de ellas fue de Luis Juez, candidato a senador de Juntos por el Cambio.

“Claro Presidente, Córdoba no forma parte del PAÍS que USTEDES quieren, los cordobeses hace tiempo que se lo venimos diciendo en las urnas…”, escribió el líder del Frente Cívico en Twitter.

También su compañero de fórmula, Rodrigo de Loredo, usó la red social para referirse a lo que dijo el mandatario nacional sobre Córdoba.

“Para Alberto Fernandez Córdoba no es parte de la Argentina. A confesión de parte…..Presidente no somos territorio hostil, tenemos en claro el país en el que queremos vivir y no es al que nos están llevando. #Basta”, dijo el primer candidato a diputado nacional.