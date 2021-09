Se partió la conducción de la UTHGRA Capital y Camaño tendrá lista opositora

Una interna que escaló a tal punto que un integrante de la Comisión Directiva actual es el principal fogonero de la oposición: es decir que esta persona que hoy es el secretario de Organización es el principal referente opositor. Pongamos nombres: el entuerto ocurre en el sindicato Gastronómicos filial Capital Federal que conduce Dante Camaño. El dirigente opositor es Humberto Ballhorst y la lista que comanda es la “Azul 17 de noviembre José M. González”.

Hechas las presentaciones, Ballhorst y sus seguidores buscan quedarse con ese distrito de la UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), uno de los más ricos por la cantidad de negocios de este rubro, en las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de diciembre para recién asumir el 23 de marzo de 2021. Las fotos que circularon -y acompañan esta nota- son de una asamblea realizada en la sede de este espacio y según la oposición “asistieron 120 delegados”; lo que implica “un número muy importante”.

Camaño es secretario general desde 1984: “Van a ser 40 años sin cambios en el sindicato y es necesaria una renovación generacional; a nuestra lista la compone gente joven que aporta otra mirada”, cuenta Ballhorst a Mundo Gremial. Los memoriosos dicen que Camaño nunca tuvo oposición.

– ¿Pero si proponen un cambio será usted quien encabece la lista?

– Eso aún no está definido; se tiene que decidir en asamblea quién es la persona que nos puede representar. Eso tendrá lugar dentro de unos días – respondió Ballhorst ante la consulta de este medio.

El plazo es corto: el 21 de septiembre deben presentar lista; algo que este espacio no tendrá problemas en cumplir, si de requisitos legales hablamos. Es que Ballhorst sabe de eso por ser oficialista: recordar que en muchos sindicatos a las oposiciones ni siquiera les dan acceso al Estatuto Social para presentar los papeles correctamente.

Lo que no obtuvo como respuesta Mundo Gremial es saber cuántas personas están en condiciones de votar: “No lo sabemos, siempre hubo una sola lista por lo que nunca fue una preocupación”. La no existencia de oposiciones en los gremios justamente genera esto: la falta de actividad de gremial.

– ¿Cuáles son las propuestas y cuáles las criticas?, preguntó Mundo Gremial.

– En los dos años de pandemia el sindicato no acompañó a los compañeros, no es mi caso porque tuvieron mi apoyo”, dice este dirigente ahora opositor. “Tampoco hay delegaciones en los distintos barrios algo que se impone hacer porque por cualquier gestión el afiliado se tiene que trasladar hasta el gremio”. Y completa: “La obra social es un desastre. Un dato como ejemplo es que no hay centro odontológico en la Ciudad de Buenos Aires”.

Mundo Gremial contactó a Dante Camaño, pero se excusó de brindar testimonio prometiendo devolver el llamado más tarde algo que nunca ocurrió. Solamente dijo: “Estoy con mucha tarea viendo de qué manera reactivar la cantidad de trabajo que se perdió con esta gestión de Gobierno por la pandemia”. Algo que justamente la oposición le achaca de no hacer.