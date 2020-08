Se podrá circular de 8 a 15 y se prohíben colectivos, bares, gimnasios y peluquerías

El gobernador Gerardo Zamora anunció en conferencia de prensa nuevas medidas para controlar la propagación del coronavirus en los departamentos Capital y Banda. Las mismas, entrarán en vigencia desde este viernes y se extenderán hasta el domingo, con la posibilidad de prolongarse.

El primer mandatario provincial informó en primera instancia la reducción del horario de circulación, que será de 8 a 15. Además, se suspende el transporte de pasajeros en colectivos hasta el día domingo, enmarcándose con el decreto nacional que se dio a conocer oportunamente.

Además, la nueva normativa prohíbe el funcionamiento de bares, confiterías y restaurantes en todas sus modalidades, incluyendo el trabajo interno y los delivery. El funcionamiento de gimnasios y peluquerías, también quedará prohibido a partir de este viernes.

“No hace falta explicar mucho la situación que estamos, es preocupante y merece que tomemos algunas medidas. Pese a que el día 16 culmina el marco del Decreto Nacional hemos decidido tomar algunas medidas. La situación todavía es preocupante”.

Zamora subrayó que en la provincia “todavía no hay circulación comunitaria, pero el problema es que el contagio sigue dándose entre estrechos”.

“No queda otra que llamar a la reflexión de las medidas preventivas. Si los casos sospechosos no se aíslan vamos a tener problemas y esto se va a ir verificando en los contagios. Pido una vez más a los santiagueños que cumplamos las medidas preventivas. La Justicia actúa y seguirá actuando. Lo grave, es que cuando un minúsculo sector de la población viola las normas, hay niños contagiados y ancianos que no la pasan bien, y no nos merecemos eso como sociedad. Pedimos que recapaciten quienes piensan que este virus es una simple gripe y que las medidas no tienen sentido“, agregó.