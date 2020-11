Se presentó “El Derecho del Trabajo a tu alcance”, el primer libro de Manuel Troncoso

El Ex Director Nacional de Asociaciones Sindicales y especialista en derecho laboral, Manuel Troncoso, presentó su primer libro titulado “El Derecho del Trabajo a tu alcance”.

La obra invita a pensar el concepto de trabajo aportando su análisis como abogado laboralista, referente sindical y actor político. Además, brinda herramientas útiles para cualquier persona que se desarrolle laboralmente, repasa sucesos históricos y explica el modelo sindical argentino de manera integral.

Como su nombre lo expresa, el libro pretende ser comprendido por cualquier trabajador o trabajadora, saliendo del círculo de exclusividad para profesionales del derecho. Acerca de esta intención, el autor manifestó: “Comprendí que los jugadores más importantes de este partido: trabajadores, delegados y dirigentes gremiales no eran mayormente destinatarios de este tipo de obras, como si lo suelen ser los académicos, magistrados, etc. Quiero que el derecho del trabajo le llegue a quienes no les suele llegar, pero que justamente son quienes más lo necesitan’’.

En el prólogo de la obra, el ex Ministro de Interior, Rogelio Frigerio sentenció: “toda la obra está teñida de su pasión por la política y de su compromiso por el país. En mi opinión, este primer libro publicado por Manuel devendrá en una obra imprescindible para los estudiantes de derecho, los trabajadores, sus empleadores y todos los analistas y operadores políticos para quienes conocer de primera mano el apasionante mundo sindical argentino es una necesidad profesional indispensable”.

Cabe señalar que el autor del libro es abogado egresado de la UBA, con Posgrado de Especialización en Derecho del Trabajo (UBA), y otro Posgrado de Especialización en Derecho Constitucional del Trabajo por la Universidad de Castilla, La Mancha, España.

Troncoso además se desempeñó como director Nacional de Asociaciones Sindicales en la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación (2019).

La obra en cuestión fue recientemente declarada de interés general por la Cámara de Diputados de Entre Ríos. La misma se encuentra estructurada en tres partes y además cuenta con una recopilación de diversos artículos en los que el autor expresa su opinión sobre sucesos como: el 17 de octubre; la historia del movimiento obrero Argentino; los orígenes y fundamentos del Derecho de Huelga y la jerarquización política y jurídica de los trabajadores. Si bien esta última parte de la obra es la que mayor carga política tiene, en toda la obra sobrevuela el pensamiento político del autor.

Troncoso en el Conversatorio MG

El autor del libro participará el próximo jueves 12 en una nueva edición del Conversatorio de Mundo Gremial para indagar sobre el contenido del libro y profundizar sobre los desafíos del derecho del trabajo en el difícil contexto que atraviesa el país y el mundo.