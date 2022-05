Se presentó en CGT el libro «El Deporte en la Cultura del Encuentro»

El Salón Felipe Valle de la CGT fue escenario de la presentación del libro “El Deporte en la Cultura del Encuentro” escrito por Víctor Lupo y elogiado por el Papa Francisco.

El evento contó con la organización de la Secretaría de Deportes de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezada por el aeronavegante Juan Pablo Brey y Verónica Scarpato, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Internacionales.

El libro editado por Ediciones Fabro, se refiere a cómo el deporte ha sido captado por la fuerza de la política y cómo es rentable para unos pocos.

El autor del libro Lupo, ex Subsecretario de Deportes de la Nación, sostuvo en la CGT que: “el deporte le da una alegría al chico cuando juega, pero no hay inclusión si el padre no tiene trabajo, una casa donde vivir. Por eso el Papa Francisco levanta las tres T: tierra, techo y trabajo. Y nosotros levantamos las tres C para que el chico se forme en un lugar virtuoso: Colegio, Club y Capilla de cualquier culto”, adelantó Lupo acerca del libro.

Además de Brey, Scarpato y Lupo; la mesa principal la completó “Paco” Manrique, Héctor Daer, Graciela Aleña, y Sergio Marchi.

Por su parte, Juan Pablo Brey, también Secretario de Prensa de la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) destacó: “Nosotros entendemos que el deporte es un ordenador social, es una herramienta para erradicar flagelos como la droga, la delincuencia de nuestros jóvenes. Todos esos flagelos que nos llevan a la degradación de nuestra sociedad. Y nosotros entendemos, también, al Deporte como una herramienta fundamental para el desarrollo integral del individuo”.

Y agregó: “Por eso es que invertimos y también ponemos mucho esfuerzo en brindar distintas actividades deportivas para nuestros afiliados y afiliadas. Invertimos mucho en campings, en centros deportivos modelos para nuestro país y para la sociedad. También, como dice el libro que hoy nos viene a presentar Víctor Lupo, entendemos al deporte como una herramienta para encontrarnos, para unirnos y para dejar de lado las diferencias que podamos tener”.

El cierre de la charla la realizó Héctor Daer: “Cuando hablamos de fortalecer los clubes, estamos fortaleciendo una de las células madre que tuvo la sociedad argentina. Los senos de comunión que fueron los clubes de las sociedades de fomento fueron fundamentales para el desarrollo de muchos de los que estamos acá. Y seguramente nuestra generación debe haber sido la última que atravesó con participación tan importante de los clubes”.

La CGT abrió un espacio para abordar casos de consumos problemáticos en el ámbito laboral

Y también “este encuentro de hoy se suma a la firma con el Sedronar y a los acuerdos contra la lucha de la trata de personas. Ahora con el Deporte como eje de encuentro entre todos como punto en común”, indicó Daer.

Pablo Moyano, como triunviro que se encontraba en Jujuy transmitió un mensaje a los presentes sobre la importancia del libro. “El deporte es un eje ordenador para la vida de los trabajadores y del conjunto de los Argentinos. Nuestros esfuerzo estará también ahí desde la gestión del compañero Brey”.

La presentación del encuentro la hicieron José Luis López y Paula Martínez de la Juventud de la UOCRA ante la ausencia de Gerardo Martínez, quien se encuentra en Ginebra en funciones por su rol en la OIT. Por su parte, el cantautor Mario Cabrera, invitado del encuentro, luego de las palabras de Lupo cantó distintos temas vinculados a la liturgia militante peronista animando el encuentro.

Entre los dirigentes presentes estuvieron el Secretario General de la CGT Héctor Daer (Sanidad) Francisco ”Paco” Manrique (SMATA); Graciela Aleñá (Vialidad Nacional); Jorge García (Peones de Taxis); Florencia Cañabate (Peajes); Sergio Sasia (Unión Ferroviaria); Sergio Marchi (Futbolistas Agremiados); Walter Correa (Curtidores). Roberto Álvarez (AEFIP), Cristian Jerónimo (Vidrio); Ignacio Lonzieme (Unión Informática); también estuvo el Gringo Castro (UTEP), entre otros dirigentes y la militancia.