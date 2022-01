Se presentó un Proyecto de rechazo al «Pase Sanitario Libre Covid» en cualquier ámbito civil, comercial y especialmente en las Universidades, colegios primarios y secundarios de la provincia de Buenos Aires.

El Diputado Nahuel Sotelo, del bloque Avanza Libertad, presentó hoy un proyecto de declaración en rechazo al pase sanitario en cualquier ámbito civil, comercial y especialmente en las Universidades, colegios primarios y secundarios de la provincia de Buenos Aires.

Este proyecto sigue al ya presentado el 28 de diciembre del 2021 en la sesión extraordinaria, donde el legislador había pedido que desde gobernación dejaran sin efecto el “Pase Sanitario Libre de Covid”.

«Muchos de acá se hacen llamar peronistas y con el pase sanitario, están impidiendo a la gente ir a trabajar… Ustedes no son peronistas, son oportunistas» Parte de mi intervención en el proyecto que presenté y que se negaron a votar. pic.twitter.com/Vblkx65ZtM — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) December 29, 2021

En conversación con NCN, el diputado argumentó por qué su bloque se opone a las medidas restrictivas impuestas por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En este marco, criticó a Juntos por el Cambio por no apoyar la iniciativa oficialista que él considera un “delirio”.

Corralito Sanitario

Al respecto, y siendo que fue el primer diputado (acompañado por su bloque) que formalizó una demanda en contra de la disposición restrictiva, manifestó que: “el tema del pase es una reglamentación ministerial que nunca puede ir por encima de una ley. No hay sentido alguno para defender lo que se está haciendo”. Y ejemplificó con una asociación muy pedagógica: “Hay gente que me dice que no la dejan sacar su dinero del Banco porque no presentan el Pase. Algunos no lo hacen aunque estén vacunados porque no les parece una medida sensata. De alguna manera en los Bancos se está haciendo un corralito sanitario, porque no permiten sacar el dinero a la gente que no presenta el Pase, lo cual es una reglamentación ilógica”.

El rol de Juntos por el Cambio

Frente a las declaraciones del diputado de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky, que se mostró en los últimos días en contra del PASE para los medios de transporte interurbanos, Sotelo expresó: “Me sorprende lo que dice Lipovetzky, porque hubiera estado bueno que presionara a su partido. Cuando fue la sesión extraordinaria del 28 de diciembre, pedimos que se trate el PASE sanitario con el proyecto que había elevado para dejarlo sin efecto, y Juntos por el Cambio no apoyó que se vote. No sé si le estarán dando mal las encuestas, pero la verdad es que hubo una posibilidad de poner este tema en debate; ni siquiera digo que se apruebe o rechace, pero por lo menos ver que se pensaba. Entonces, celebro la postura del diputado, ojalá sea verdad y no sea simplemente lo que estamos acostumbrados de Juntos por el cambio: que de la boca para afuera dicen una cosa y después hacen otra. A nosotros no nos permitieron que se debatiera el tema en el recinto”.

Sin embargo, y a pesar de la falta de apoyo del principal bloque opositor, si Argentina sigue el camino a contramano de lo que está sucediendo en varios países del mundo, donde se están levantando las medidas restrictivas por pandemia, el joven diputado aseguró: “Apenas se vuelva a abrir el año legislativo, y si siguen con este delirio del pase sanitario, vamos a volver a presentar el mismo proyecto para que se vuelva a tratar”.

Apartheid argentino

Es que al legislador libertario le preocupa hacia el peligroso lugar dónde se dirigen este tipo de medidas estatales: “Como en los regímenes totalitarios que tanto hemos sufrido en la historia de la humanidad creando ciudadanos de primera y segunda clase donde unos pueden ir al cine, otros no, unos pueden ir al teatro, otros no. Hasta se está llegando al hecho de que si no tenés la vacunación en el pase sanitario no podes ir a estudiar. Es una locura lo que están haciendo; es como si el día de mañana se haga obligatorio algo opcional como es donar sangre porque si no, no podés ir al cine”.

Frente a este panorama que considera «violatorio de las libertades individuales» e impulsado por el reclamo de muchas personas en sus redes sociales, que ven en él al único legislador realmente preocupado y comprometido con el tema, pues no sienten que los demás congrsistas representen sus derechos avalados en la Constitución Nacional, Sotelo arremetió con el nuevo proyecto sin esperar al inicio de sesiones o a que se llame a extraordinarias en la sesión en la Legislatura Provincial.

«Estas medidas no solo que crean ciudadanos de primera y segunda clase donde unos pueden realizar actividades recreativas y otros no. Sino que ahora, unos ciudadanos poseen más derechos que otros.Algo que se vivió en las épocas más obscuras de la historia”#NoAlPaseSanitario https://t.co/n3r6NYMW5H pic.twitter.com/6G7imgh2TR — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) January 28, 2022

Los Fundamentos del Proyecto de Declaración

“Teniendo en cuenta que la Resolución conjunta 460/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud con fecha de publicación 10/12/2021, la cual establece como requisito el ‘Pase Libre Covid’ para asistir a determinados eventos en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, y la Resolución conjunta 496/2021 correspondiente a los Ministerios anteriormente mencionados, con fecha de publicación 20/12/2021 Disponer que el ‘PASE LIBRE COVID’, violan derechos y libertades contempladas en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y nuestra Constitución Nacional, como así también principios de Tratados Internacionales a los cuales nuestro Estado adhiere, rechazamos el “pase sanitario” exigido desde el 21 de diciembre pasado para poder participar de actividades culturales, deportivas, religiosas en espacios cerrados y para la realización de trámites ante organismos públicos provinciales y municipales, entendemos la medida como un flagelo a las libertades personales individuales” fundamenta el escrito presentado.

Y prosigue: “La restricción de libertades ambulatorias para un colectivo de personas, que no hayan sido vacunadas contra el COVID 19 o que no tengan completo dicho esquema de vacunación» no puede ir en contra de derechos básicos como el acceso a la educación y la formación profesional, por lo cual, solicitamos que se comprenda inconstitucional la medida que rige en distintas jurisdicciones, aplicable al ingreso a las instituciones educativas dependientes del Estado Nacional, como la Universidades provinciales y cualquier otra institución educativa o de formación.”

“Se entiende que el derecho a la educación, es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. Teniendo en cuenta que, en nuestro país, la educación es obligatoria hasta el secundario y el estado dice garantizar el acceso a todos los ciudadanos argentinos. Es una incoherencia total el hecho de obligar a los estudiantes a cumplir con un esquema de vacunación que es completamente opcional. Con estas disposiciones, se terminan violando los derechos primarios de millones de personas” concluye el documento.

Para NCN por Silvina Batallanez