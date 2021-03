se puede pedir a domicilio y la recibes embotellada en casa

Hay un consenso generalizado en que la leche materna es lo mejor para los bebés, pero por desgracia no todas las madres pueden, por diversos motivos, amamantar a sus pequeños. Por eso, una madre británica ha puesto en marcha un servicio de reparto de leche materna embotellada, similar a plataformas como Deliveroo.

Tal y como recoge el Daily Mail, la idea fue de Julia Sarno, una mamá empresaria a la que se le ocurrió la idea por primera vez después de sus problemas para amamantar a su propio hijo, Raffaele, que ahora tiene ocho años.

“Sentí que era mi culpa no poder proporcionarle esta leche tan necesaria, y que era mi responsabilidad encontrar una solución“, dijo. Más tarde pensó: “Ahora tenemos todos estos servicios de comida a domicilio, entonces, ¿por qué no podemos pedir alimentos naturales para nuestros bebés de la misma manera?”.

Así, el pasado mes de septiembre empezó a hacer entregas BestMilk.co.uk, que funciona con donaciones de mujeres con exceso de leche materna. “Les da pena tirarla por el fregadero”, dijo Sarno. “Entonces, en lugar de desperdiciarla, ahora están felices por compartirla”.

Las donantes, a quienes no se les paga pero reciben una compensación por los gastos, deben ser no fumadoras, estar libres de Covid-19 y no pueden tomar medicamentos como antibióticos o antidepresivos.

Su leche se analiza para detectar enfermedades que puedan transmitirse a los bebés, incluido el VIH y la hepatitis, antes de pasteurizarla y embotellarla en un laboratorio en Sharnbrook, Bedfordshire.

La leche se envía en botellas de vidrio de 200 ml por conductores de reparto que utilizan vehículos refrigerados. Se les dice a los mensajeros que deben entregar el pedido en persona y no dejarlo en las puertas.

La empresa ofrece una gama de servicios en función de las necesidades del bebé, siendo el más popular el de 25 botellas a un precio de 500 libras esterlinas (más de 580 euros), que podrían alimentar a un recién nacido durante un mes.

La leche fresca debe consumirse en un plazo de cinco días, aunque la empresa también suministra leche congelada. Los bancos de leche no son nuevos y el NHS (la sanidad pública británica) opera por su cuenta, pero tiende a reservar suministros para bebés prematuros o enfermos, y no para el 60% estimado de nuevas madres que tienen problemas para amamantar a bebés sanos.